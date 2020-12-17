Денис Шмигаль не думает, что эпидемия коронавируса завершится летом.

Карантин в Украине будет продолжаться до конца зимы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет НВ.

Шмыгаль убежден, что до конца февраля карантин еще будет.

"Весной мы будем видеть динамику развития на весну. Мы все видели примеры развития ситуации в разных странах", - сказал он.

Шмигаль утверждает, что единственный инструмент, который работал - это жесткий локдаун, а когда закончится карантин ни одна страна не может спрогнозировать.

Также он не думает, что эпидемия коронавируса завершится летом.

"С коронавирусом мы проживем, по прогнозам, следующих два года. Вопрос: какой формат нашего сосуществования будет, но он пока остается секретом", - сказал Шмигаль.

Карантин в Украине

С 19 декабря по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения.

Новыми ограничениями запрещается:

проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и тому подобное, если в залах присутствуют более одного человека на 10 кв. метров;

работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

Также запрещаются религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

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Автор: Олег Давыгора