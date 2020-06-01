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Украина смягчает карантин: какие ограничения с сегодняшнего дня сняты, правила и условия

06:50, 01 июня 2020
Общество
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Ослабление карантина в Украине с 1 июня / фото УНИАН

Какие запреты сняты с 1 июня

С сегодняшнего дня, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, в Украине разрешено, в частности, следующее:

  • работу бассейнов и спортзалов;
  • посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;
  • запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

Открытие бассейнов и спортзалов: условия допуска

Минздрав подготовил рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны быть обеспечены в случае, когда собственники решат открыть спортзал или бассейн. Спортивные заведения смогут возобновить работу при соблюдении следующих обязательных условий:

  • температурный скрининг всех работников учреждений и посетителей перед началом смены (в случае выявления температуры свыше 37,2°C или признаков респираторных заболеваний – не допускаются);
  • все работники спортзаведений должны быть в медицинских масках или респираторах;
  • соблюдение социальной дистанции между клиентами заведения: не более одного человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий; одного человека на 5 кв. м площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе);
  • групповые или командные занятия можно проводить лишь по предварительной записи.
Карантин в Украине - какие запреты сняты с 1 июня / фото УНИАН

Что запрещено в спортзакладах

На время действия в Украине карантина в спортивных учреждениях запрещается:

  • использование многоразовых (тканевых) полотенец (кроме персональных полотенец посетителей);
  • размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;
  • функционирование спа-зон и оказания услуг массажа;
  • функционирования фитнес-баров и кулеров с водой (работа вендинговых машин разрешается);
  • функционирование детских комнат;
  • одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
  • проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;
  • проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет;
  • выдача многоразовых полотенец клиентам.

Условия по открытию бассейнов

Функционирования бассейнов, согласно постановлению Минздрава, разрешено: для индивидуального посещения; для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше; при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах; при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Правила пользования поездами: требования и рекомендации

В "Укрзализныце" опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда. Основными правилами, в частности, являются следующие:

  • пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;
  • измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

При этом в "Укрзализныце" добавили, что вагоны поезда перед и после каждого рейса будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как сообщал УНИАН, с 22 мая в Украине установлен адаптивный карантин, который будет действовать до 22 июня. В тот же день состоялось очередное ослабление ограничений.

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