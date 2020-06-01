Украина смягчает карантин: какие ограничения с сегодняшнего дня сняты, правила и условия

С приходом июня украинцы смогут посещать спортивные заведения и ездить на поездах.

В первый день лета Украина переходит на следующий, третий, этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения.

Какие запреты сняты с 1 июня

С сегодняшнего дня, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, в Украине разрешено, в частности, следующее:

работу бассейнов и спортзалов;

посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;

запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

Открытие бассейнов и спортзалов: условия допуска

Минздрав подготовил рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны быть обеспечены в случае, когда собственники решат открыть спортзал или бассейн. Спортивные заведения смогут возобновить работу при соблюдении следующих обязательных условий:

температурный скрининг всех работников учреждений и посетителей перед началом смены (в случае выявления температуры свыше 37,2°C или признаков респираторных заболеваний – не допускаются);

все работники спортзаведений должны быть в медицинских масках или респираторах;

соблюдение социальной дистанции между клиентами заведения: не более одного человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий; одного человека на 5 кв. м площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе);

групповые или командные занятия можно проводить лишь по предварительной записи.

Что запрещено в спортзакладах

На время действия в Украине карантина в спортивных учреждениях запрещается:

использование многоразовых (тканевых) полотенец (кроме персональных полотенец посетителей);

размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;

функционирование спа-зон и оказания услуг массажа;

функционирования фитнес-баров и кулеров с водой (работа вендинговых машин разрешается);

функционирование детских комнат;

одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;

проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет;

выдача многоразовых полотенец клиентам.

Условия по открытию бассейнов

Функционирования бассейнов, согласно постановлению Минздрава, разрешено: для индивидуального посещения; для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше; при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах; при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Правила пользования поездами: требования и рекомендации

В "Укрзализныце" опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда. Основными правилами, в частности, являются следующие:

пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;

измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

При этом в "Укрзализныце" добавили, что вагоны поезда перед и после каждого рейса будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как сообщал УНИАН, с 22 мая в Украине установлен адаптивный карантин, который будет действовать до 22 июня. В тот же день состоялось очередное ослабление ограничений.

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