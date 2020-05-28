Температурный скрининг и дистанция: стало известно, как будут работать тренажерные залы и бассейны

Температурный скрининг надо проводить всем посетителям при входе в заведение. Лицам с температурой тела выше 37,2°C или признаками респираторных заболеваний посещение запрещено.

Министерство здравоохранения обнародовало перечень рекомендаций для открытия тренажерных залов и бассейнов.

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Постановление главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко об утверждении временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в некоторых заведениях физической культуры и спорта на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 от 26 мая размещено на сайте министерства. Постановление вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Согласно документу, эти рекомендации определяют обязательные условия, при соблюдении которых могут работать спортивные заведения.

В частности, всем работникам учреждений перед началом смены проводится температурный скрининг, они должны быть одеты в медицинскую маску или респиратор.

«Работники, у которых при проведении температурного скрининга выявлена температура тела выше 37,2°C или признаки респираторных заболеваний, не допускаются к исполнению обязанностей», - говорится в рекомендациях.

Также температурный скрининг надо проводить всем посетителям при входе в заведение. Лицам с температурой тела выше 37,2°C или признаками респираторных заболеваний посещение запрещено.

«Разрешается одновременное пребывание клиентов в заведении из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий и одного человека на 5 кв. м площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе)», - отмечается в постановлении.

Кроме того, групповые или командные занятия можно проводить только по предварительной записи.

Согласно рекомендациям, на входе в заведение нужно организовать место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующих вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спиртов.

Меры индивидуальной профилактики и противоэпидемические мероприятия, внедренные в заведении, целесообразно периодически транслировать на экранах или объявлять в местах проведения занятий.

На период карантина запрещается: использование многоразовых (тканевых) полотенец (кроме персональных полотенец посетителей); размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов; функционирования спа-зон и оказание услуг массажа; функционирование фитнес-баров и кулеров с водой (работа вендинговых машин разрешается); функционирования детских комнат; одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями; проведение групповых занятий для более 10 человек и других групповых занятий, предусматривающие непосредственный физический контакт, проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет, выдача многократных полотенец клиентам.

Согласно постановлению Минздрава, функционирование бассейнов разрешено: для индивидуального посещения; для спортивных учебно-тренировочных групп второго года обучения и старше; при условии одновременного пребывания на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах; при условии одновременного пребывания на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивных тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Относительно раздевалок и душевых - заведениям необходимо ограничить одновременное использование раздевалок и душевых кабин на уровне не более 50%, не открывать для использования клиентами каждый второй шкаф для раздевания/душевую кабину и нанести соответствующие отметки (кроме отдельно оборудованных душевых кабин, исключающих контакт между клиентами).

Тренажеры для кардиозанятий, предусматривающих длительный цикл использования одним клиентом, должны быть размещены с интервалом не менее 2,5 метра друг от друга.

Как сообщал УНИАН, 26 мая заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине в рамках очередного этапа смягчения карантина, в случае достижения индикаторов эпидемической ситуации, с 1 июня планируется открытие бассейнов и спортзалов.

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