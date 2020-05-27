УЗ запускает еще 9 поездов с июня - открыта продажа билетов (список направлений)

Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах.

Акционерная компания "Укрзализныця" открыла продажу еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

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«Продажа билетов открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53/54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев-Кременчуг, №81/82 Харьков-Новоалексеевка, №125/126 Киев-Константиновка и №10/9 Киев-Мариуполь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно постановлению Кабинета министров Украины №392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. Билеты можно приобрести онлайн, а в ближайшее время можно будет их приобрести в кассах.

«Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон. Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 26 мая начала постепенное восстановление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов "Интерсити+", которые отправятся в рейсы с 1 июня. Продажа билетов была открыта на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

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