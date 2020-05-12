В Киеве сегодня официально начинается ослабление карантина: что изменится

Ряд объектов отныне могут легально начать работу, однако часть ограничений все же остается. В частности, как и ранее, общественный транспорт работает в ограниченном режиме.

В столице Украины сегодня, 12 мая, официально стартует первый этап ослабления карантинных мероприятий.

Об этом ранее предупредили в Киевской горгосадминистрации.

В частности, отныне могут легально работать:

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непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы): с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв. м площади;

салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв. м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы);

парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми – двое взрослых, двое детей (кроме многодетных семей – за этих условий количество детей не ограничивается). При этом, пользоваться детскими и спортивными площадками до сих пор запрещено;

небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): по соблюдению требования не более 1 сотрудника на 10 кв. м и не более 1 клиента на 10 кв. м;

адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения;

автокинотеатры.

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"Музеи, как и другие учреждения культуры, могут возобновлять работу с ограничениями, но без посетителей. Вместе с тем, в этих заведениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, в возрасте старше 60 лет). Принимать посетителей смогут музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники, однако после принятия решения органом управления и следуя противоэпидемических ограничений", - отметили в КГГА.

Власть напоминает, что разрешение на открытие действует при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты и соблюдения соответствующих требований.

Остальные противоэпидемические ограничения продолжает действовать.

"В общественных местах необходимо соблюдать правила безопасности и быть в масках. Все еще запрещено передвижение группой более двух лиц, нахождение в общественных местах лиц до 14 лет без сопровождения родителей находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, самовольно покидать места обсервации и нарушать условия самоизоляции", - пояснили в КГГА.

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Закрытыми с 12 мая продолжают оставаться:

школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения;

театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное;

развлекательные центры и развлекательные зоны;

развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты, и тому подобное);

спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;

учреждения бытового обслуживания населения (бани, СПА-салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т. п);

рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки.

торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью свыше 300 кв.м.

Что касается общественного транспорта столицы, то на первом этапе он продолжит работу в ограниченном режиме. Однако с сегодняшнего дня увеличено количество наземных маршрутов. Метро откроется по отдельному решению правительства.

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве уже открылись некоторые заведения, а жители столицы устроили "аншлаг" в салонах красоты и кафе.

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