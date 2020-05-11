В Киеве с завтрашнего дня увеличат количество отдельных рейсов общественного транспорта

Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.

В Киеве с 12 мая будет увеличено количество отдельных рейсов общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

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«Как и планировалось, с ослаблением карантинных мер в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. В режиме спецрейсов будут курсировать автобусный маршрут №20 «Жилой массив Корчеватое - станция метро «Площадь Льва Толстого», автобусный маршрут №33Т «ДВРЗ - станция метро «Черниговская» и троллейбусный маршрут №37-А «Станция метро «Лесная» - улица Николая Закревского. Поликлиника». Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты», - сказал Густелев.

В КГГА напомнили, что сегодня в условиях спецрежима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов i трамваев КП «Киевпасстранс».

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня отменяются некоторые карантинные ограничения. В частности, откроются парки и скверы, разрешена работа летних площадок ресторанов и кафе, парикмахерских, стоматологических кабинетов, и тому подобного.

Впрочем, городской голова Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможном введении более строгого карантина в случае ухудшения эпидситуации.

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