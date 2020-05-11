В Киеве с завтрашнего дня увеличат количество отдельных рейсов общественного транспорта
В Киеве с 12 мая будет увеличено количество отдельных рейсов общественного транспорта.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
Читайте такжеЛучшие парки Киева: где погулять в Киеве после ослабления карантина (фото)
«Как и планировалось, с ослаблением карантинных мер в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. В режиме спецрейсов будут курсировать автобусный маршрут №20 «Жилой массив Корчеватое - станция метро «Площадь Льва Толстого», автобусный маршрут №33Т «ДВРЗ - станция метро «Черниговская» и троллейбусный маршрут №37-А «Станция метро «Лесная» - улица Николая Закревского. Поликлиника». Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты», - сказал Густелев.
В КГГА напомнили, что сегодня в условиях спецрежима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов i трамваев КП «Киевпасстранс».
Напомним, в Украине с сегодняшнего дня отменяются некоторые карантинные ограничения. В частности, откроются парки и скверы, разрешена работа летних площадок ресторанов и кафе, парикмахерских, стоматологических кабинетов, и тому подобного.
Впрочем, городской голова Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможном введении более строгого карантина в случае ухудшения эпидситуации.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире