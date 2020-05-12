Совет церквей просит правительство ослабить карантин для верующих

Наработки Совета Церквей учитывают обобщенный опыт поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров предложения об адаптивном применении карантинных ограничений для религиозных организаций.

Как сообщает пресс-служба Совета Церквей, письмо с предложениями 7 мая направили премьер-министру Денису Шмыгалю.

«Эффективная деятельность церквей и религиозных организаций по пастырской опеке и удовлетворению религиозных потребностей граждан является чрезвычайно важной, учитывая сложные жизненные обстоятельства, в которых оказались многие наши соотечественники в связи с пандемией COVID-19», — говорится в письме.

Читайте такжеЗеленский: нынешние показатели позволяют рассматривать следующие этапы смягчения карантина

В частности, в Совете Церквей предлагают: