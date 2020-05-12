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Совет церквей просит правительство ослабить карантин для верующих

14:59, 12 мая 2020
Общество
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Церковники предложили правительству смягчить карантин для религиозных организаций / фото upc.lviv.иас

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров предложения об адаптивном применении карантинных ограничений для религиозных организаций.

Как сообщает пресс-служба Совета Церквей, письмо с предложениями 7 мая направили премьер-министру Денису Шмыгалю.

«Эффективная деятельность церквей и религиозных организаций по пастырской опеке и удовлетворению религиозных потребностей граждан является чрезвычайно важной, учитывая сложные жизненные обстоятельства, в которых оказались многие наши соотечественники в связи с пандемией COVID-19», — говорится в письме.

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В частности, в Совете Церквей предлагают:

  • в религиозных (культовых) сооружениях или иных помещениях, используемых религиозными организациями, не запрещать проводить богослужения и религиозные обряды, при условии принятия мер по предотвращению скопления людей;
  • не запрещать богослужения и религиозные обряды вне культовых сооружений на открытом воздухе при условии принятия мер по предотвращению скопления людей;
  • не запрещать религиозные церемонии и обряды частного характера в храмах, других помещениях, используемых верующими, а также на открытом воздухе;
  • требование обязательной самоизоляции для людей, которые достигли 60-летнего возраста, не распространять на священнослужителей и людей, вовлеченных в организацию богослужений, а также на других работающих лиц пенсионного возраста, для которых оно является рекомендательным;
  • обеспечить возможность удовлетворения религиозных потребностей граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты и учреждениях, предоставляющих паллиативную помощь, чтобы к ним имели доступ священники, или организовать с ними индивидуальные дистанционные встречи с помощью видеосвязи.
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