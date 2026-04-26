Как сказать на украинском 'исподтишка' и 'несостыковочка': ответ языковеда

Перевод русских слов часто вызывает трудности, поскольку не у всех есть прямые соответствия в украинском языке.

Некоторые слова из русского языка не имеют точных украинских соответствий и требуют не буквального перевода, а смыслового подбора в зависимости от контекста. Кандидат филологических наук, ассистент кафедры украинской филологии для иностранных граждан Александра Касьянова рассказала УНИАН, как правильно передать значение "исподтишка" и "несостыковка" на украинском, а также объяснила разницу между кальками и естественными украинскими вариантами.

Что такое "исподтишка"? Как сказать на украинском и какие синонимы есть?

Преподаватель подчеркнула, что вопреки тому, что оба языка – и русский, и украинский – принадлежат к восточнославянской группе вместе с белорусским, украинский имеет меньше общих черт с русским, чем даже белорусский. В частности, эти слова хорошо иллюстрируют это отличие. Так, "исподтишка" в русском языке означает действовать скрыто, незаметно, втайне от других.

"В украинском языке это наречие мы будем переводить такими словами как "крадькома", "тишком-нишком" или какими-то описательными оборотами, в зависимости от контекста, потому что любое слово приобретает значение в определенном предложении", – объяснила языковед.

Например:

"І що я людям заподіяла? Сиджу собі в хаті тишком-нишком та богу молюся" – Иван Нечуй-Левицкий.

"Вона кинула на нього короткий погляд і крадькома усміхнулась" – Михаил Коцюбинский.

"Він потайки, верхами та відлюдними стежками, вернув до села" – Иван Франко.

В то же время в русском языке "исподтишка" имеет выразительно негативный оттенок – это скорее о коварном, скрытом действии с плохим умыслом. А вот в украинском языке оно звучит мягче. Например, "тишком-нишком" часто встречается даже в сказках и не несет такой негативной окраски.

Если же нужно передать более негативный оттенок, в украинском языке это можно сделать через контекст или другие слова и выражения. Например, такие конструкции как: "робити капость", "підступити", "шпигувати", "говорити/діяти за спиною", в зависимости от ситуации.

"В целом украинскому языку менее присущи резко негативные коннотации в подобных случаях. Даже в Гимне Украины врагов называют "воріженьки" – в уменьшительно-ласкательной форме", – добавила Касьянова.

Что такое "несостыковочка"? Как сказать на украинском и какие синонимы есть?

Если для слова "исподтишка" еще можно подобрать украинские соответствия, то с "несостыковка" ситуация иная, подчеркнула филолог. Оно не имеет прямого исконного украинского соответствия и часто переходит в нашу речь как калькированная форма.

"В разговорной речи можно услышать "нестиковка" или "нестиківка", но это калька с русского языка. То есть это россиянизм, который мы хотим перевести, но у нас нет такого соответствия в украинском языке. У нас это означает "невідповідність" чему-то, кому-то, "розбіжність", "суперечність". В более образном варианте можно сказать "не в’яжеться", когда что-то логически не сочетается или не согласуется между собой", – объяснила специалист.

Она также добавила, что в зависимости от контекста это слово можно передать по-разному. Если речь идет об официально-деловой сфере, то вместо "нестиковка" употребляют такие украинские соответствия как "розбіжність поглядів", "суперечність думок", "невідповідність ідеї" или "непогодженість із керівництвом".

Также, например, когда руководитель просматривает проект и видит недостатки, он может сказать неформально: "щось тут не в’яжеться", то есть имеются непонятные или нелогичные моменты.

Иногда используют фразеологизм "кінці з кінцями не сходяться", но это уже более разговорный вариант, который реже применяется в официально-деловой речи.

справка Александра Касьянова Кандидат филологических наук, ассистент кафедры украинской филологии для иностранных граждан Александра Андреевна Касьянова — кандидат филологических наук, ассистент кафедры украинской филологии для иностранных граждан Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Специализируется на экспериментальной фонетике, орфоэпии и языке СМИ, является координатором отдела по связям с общественностью института и гарантом образовательной программы для иностранных студентов.

