Некоторые военнообязанные мужчины в феврале могут лишиться отсрочки.

Военное положение в Украине продлено до 9 мая 2025 года, а это значит, что в стране продолжаются мероприятия по мобилизации военнообязанных граждан. К ним относятся все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет и некоторые мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. УНИАН выяснил, для кого отсрочка от мобилизации в феврале 2025 будет невозможна.

Кому "не светит" отсрочка от мобилизации

Согласно действующему законодательству, с 1 февраля не должно произойти никаких изменений относительно предоставления отсрочки от мобилизации гражданам, которые имеют основания для ее получения, поэтому и в феврале не имеют права на отсрочку:

студенты заочной и вечерней формы обучения, а также те, кто получает не первое высшее образование;

многодетные мужчины, которые имеют долги по выплате алиментов;

большинство мужчин, у которых жена - лицо с инвалидностью третьей группы (за исключением нескольких случаев);

лица, ухаживающие за лицами с инвалидностью 1-2 группы, если это может делать другой родственник;

мужчины, имеющие статус отца-одиночки, но мать жива и может заботиться о детях;

военнообязанные мужчины со статусом "ограниченно годный", который после прохождения ВВК изменился на "годный".

Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин в комментарии УНИАН рассказал, для кого не будет действовать отсрочка от мобилизации с 1 февраля 2025 года, кроме перечисленных категорий.

Видео дня

В то же время в связи с продлением срока мобилизации и внесением изменений в постановление Кабмина №560, теперь ТЦК и СП предоставлены полномочия осуществлять проверку оснований для предоставления гражданам отсрочки и бронирования.

По словам юриста, актуальной проверка оснований для отсрочки стала в начале декабря, когда государством-агрессором была осуществлена массированная кибератака на украинские государственные реестры, и поэтому они некоторое время не работали. Поэтому ТЦК и СП в течение месяца не имели возможности сверять те данные, которые подавали военнообязанные, с теми сведениями, которые есть в реестрах, в том числе в реестре "Оберег".

Так, Ланкин объяснил, кто теряет право на отсрочку - согласно внесенным изменениям, отсрочка или бронирование могут быть аннулированы, если военнообязанный предоставил ложные сведения для их получения, или исчезнут основания для того, чтобы он их получил, или будут найдены обращения от государственных органов, к примеру, о том, что срок "брони" или отсрочки истек.

Когда теряется право на отсрочку для забронированных граждан

Адвокат заверил, что при нормальных обстоятельствах человека, который уже забронирован, не имеют права мобилизовать согласно действующему законодательству:

На практике возникали единичные случаи, когда с лица незаконно снимали бронирование. Но такие случаи несистемные, поэтому нельзя сказать, что это вошло в определенную практику.

Если же человек только готовит документы на оформление бронирования, то он еще не имеет оснований для отсрочки. В связи с чем и действительно есть такие ситуации, когда лицо сотрудники ТЦК его формально законно в это время мобилизуют, то есть мобилизация для такого гражданина вполне реальна.

Чем будет отличаться мобилизация в феврале от январской

Ланкин говорит, что основные январские изменения - это, конечно, предоставление ТЦК и СП полномочий проверять у военнообязанных основания для отсрочки и отменять в случае прекращения оснований, предусмотренных законом, а также автоматически ее продолжать.

Ранее была проблема: каждые три месяца, после того, как президент издавал указ о продлении срока мобилизации, все военнообязанные, которые имели отсрочку, были вынуждены "штурмовать" ТЦК и СП и ЦПАУ для того, чтобы продлить срок ее действия.

"В дальнейшем, насколько мне известно, государство хочет сделать так, чтобы все военнообязанные имели право оформлять отсрочку через приложение Резерв+. В частности, сегодня такую возможность имеют лица с инвалидностью и студенты", - добавил юрист.

Вас также могут заинтересовать новости: