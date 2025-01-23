В феврале некоторые категории военнообязанных могут потерять отсрочку.

Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию в стране до 9 мая 2025 года. Призыву на военную службу не подлежат военнообязанные, у которых есть отсрочка. Рассказываем, кто имеет право на отсрочку согласно украинскому законодательству, а также в каких случаях можно потерять ее в феврале.

Отсрочка от мобилизации в феврале 2025 - кто имеет на нее право

Отсрочка от мобилизации по новому закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23) предоставляется некоторым категориям военнообязанных – на основаниях, прописанных в этом документе.

В частности, право на отсрочку имеют:

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те, кто имеет инвалидность любой группы;

военнообязанные, признанные временно негодными к несению военной службы (им предоставляется отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья на основании вывода военно-врачебной комиссии);

на основании вывода военно-врачебной комиссии); военнообязанные, у которых близкие родственники имеют инвалидность 1-й или 2-й группы (инвалидность 3-й группы - в отдельных случаях) и нет других родственников (кроме военнообязанного), которые могут ухаживать и содержать человека - тогда полагается отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом , на таких же условиях предоставляется отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком ;

, на таких же условиях предоставляется ; те военнообязанные, у которых трое (и больше) детей в возрасте до 18 лет и нет задолженности по алиментам, если закон обязывает их платить - это отсрочка по семейным обстоятельствам.

Последний вид отсрочки имеет целый ряд оснований для ее получения, все они прописаны в вышеупомянутом законе. В частности, право на нее имеют также те, у кого близкие родственники погибли в период АТО, во время военного положения или признаны пропавшими без вести (в тех случаях, когда они непосредственно участвовали или обеспечивали проведение мероприятий).

Отсрочка для студентов предоставляется учащимся на дневной или дуальной форме обучения, при условии, что они получают образование на уровень выше уже имеющегося. Также право на отсрочку имеют педагоги и научные сотрудники с ученой степенью, которые работают не меньше, чем на 3/4 ставки в учебном заведении.

По законодательству право на отсрочку имеют также военнообязанные, забронированные критически важными предприятиями и госорганами на время мобилизации и военное время. Однако постановлением Кабмина N1332 от 22 ноября 2024 года был введен новый порядок бронирования от мобилизации.

В частности, в постановлении сказано, что те отсрочки от мобилизации, которые ранее были выданы Министерством экономики или через портал "Дія", будут действительны только до 28 февраля 2025 года. Поэтому, как писал ранее УНИАН, чтобы иметь возможность предоставлять работникам бронь от мобилизации, предприятия и организации, которые признаны критически важными, обязаны подтвердить свой статус до 28.02.2025. То есть, до 28 февраля действует переходной период, в течение которого компании должны переоформить бронирование по новым правилам. На основании этого можно будет получить отсрочку от мобилизации.

Как получить отсрочку от мобилизации

Если у военнообязанного есть законные основания для отсрочки, то он должен обратиться в ТЦК и СП (с паспортом и военным билетом) и написать заявление на предоставление такой отсрочки. К нему нужно приложить документы, которые подтверждают право на отсрочку (можно копии, но заверенные). Некоторым категориям военнообязанных для этого не нужно идти в ТЦК и СП, например, отсрочка в "Резерв+" доступна для студентов, лиц с инвалидностью и многодетных родителей.

Напомним также, что отсрочка от мобилизации не предоставляется на бессрочное время - ее нужно продлевать в указанные сроки. Проверить, действует ли отсрочка, также можно через мобильное приложение "Резерв+", сделать это могут все категории военнообязанных.

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