За эти средства приобретут пять специально оборудованных автомобилей, которые являются крайне важными для украинских разведчиков.

1 июня Группа 1+1 media совместно с Фондом "Вернись живым" закрыли важный сбор в рамках тематического проекта "Лига аэроразведки". Так, совместными усилиями удалось собрать 15 000 000 грн благотворительных донатов на закупку мобильных пунктов управления БПЛА. Таким образом, команда сможет приобрести пять специально оборудованных автомобилей, которые являются крайне важными для украинских разведчиков.

Отмечаем, что предварительно организаторы ставили своей целью аккумулировать 10 000 000 грн, однако, благодаря активности всех неравнодушных, удалось собрать гораздо больше средств и закрыть сбор ранее заявленной даты. Ведь поощряли присоединиться к проекту именно в рамках футбольных трансляций 15-го сезона УПЛ, финал которого - 4 июня.

"Мы очень впечатлены активностью и футбольных фанов, и всех, кто присоединился к сбору. Совместными усилиями нам удастся обеспечить наших защитников и защитниц 5-ю автомобилями, где будет все необходимое для комфортной и результативной работы нашей аэроразведки. Все для победы!",- комментируют инициаторы проекта "Лига аэроразведки".

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Неравнодушные осуществляли донаты на специальную Банку Фонда "Пункты управления БпЛА" через QR-код, который был размещен во время футбольных поединков, которые транслировались на ресурсах 1+1 media. Также присоединились к сбору и вне матчей через специальный проектный счет Фонда.

Дополнительно спортивные редакции медиагруппы - "ПРОФУТБОЛ Digital" и FootballHub-в социальных сетях запустили розыгрыш календарей "Вернись живым" с подписями футболистов ФК "Динамо" Киев. Согласно плану, организаторы розыгрыша должны объявить победителей в конце футбольного сезона, однако полученные средства будут переданы уже на другой проект, к которому соприкасаются и "Вернись живым", и 1+1 media - кампанию "Нам здесь жить". Ее цель - собрать 175 миллионов гривен на обеспечение транспортом и всем необходимым для разминирования оборудованием и имуществом 146 инженерно-саперных групп в составе Сил поддержки ВСУ. Инициаторы проекта - Киевстар и фонд "Вернись живым", партнером инициативы стала группа 1+1 media. В рамках сбора можно оформить подписку на ежемесячный донат или сделать индивидуальный взнос на сайте инициативы.