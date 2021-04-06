В Instagram Яны - вся история ее поездки в Эмираты.

Одной из задержанных в Дубае девушек за ню-съемку на балконе отеля оказалась украинка Яна.

Как рассказал в комментарии ТСН ее брат, семья была не в курсе, чем на самом деле она занимается. Они знали, что девушка отдыхает в ОАЭ.

Читайте такжеСкандал с голыми девушками в Дубае: задержаны 11 украинок"Она на отдых уехала, а дальше не знаю, что там. Там какая-то фотосессия должна была быть у нее…У меня информации больше об этом нет никакой", – сказал брат задержанной украинки Тарас.

В Instagram Яны - вся история ее поездки в Эмираты - перелет, пляж, спорткары, завтрак, жалобы, что в третий раз за три дня приходится менять отель.

Скандал с голыми моделями на балконе небоскреба в Дубае

Как сообщает британское издание Mirror, в субботу вечером, 3 апреля, в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные женщины. За это они были арестованы.

Предполагается, что фотосессия была организована в рамках некой рекламной кампании. Задержанные женщины могут провести до 6 месяцев в тюрьме и выплатить штраф. По данным британского издания, этот штраф может составить около тысячи фунтов (38,5 тыс. грн).

Mash сообщил, что по делу о съемках голых моделей на балконе в Дубае задержан IT-предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей Концов.

По информации СМИ, задержанные девушки – из России, Беларуси и Украины. А снимал их мужчина из Израиля.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Дубае задержали 11 украинок за нарушение норм общественной морали.

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Автор: Ольга Робейко