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В 2022 году группа компаний Favbet направила в государственный бюджет Украины 140 млн гривень в качестве платы за лицензии на организацию азартных игр.

Об этом говорится в статье РБК-Украина.

"Кроме непосредственного участия в повышении обороноспособности Украины, Favbet продолжает работать, развиваться и платить налоги. В бюджет страны 2022 года группа компаний Favbet только в качестве лицензионных платежей заплатила 140 млн грн. Это только плата за лицензии на организацию азартных игр, не считая остальных налогов и отчислений украинского бизнеса до государственного и местных бюджетов", – говорится в статье.

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Кроме того, благотворительный фонд Favbet Foundation и компании-партнеры направили более 35 млн грн на прямую материальную поддержку ВСУ.

"До 24 февраля у нас были совсем другие, гуманитарные направления – создание электронных библиотек, детские дома, помощь фонда "Таблеточки". Мы несколько лет помогали БФ "Вернись живым" и через него ВСУ. После начала вторжения мы, как и многие другие компании, "ударились в гуманитарку". Создали свой собственный хаб и логистический маршрут поставок из Львова. Сделали из офиса укрытие для сотрудников. Помогали беженцам в Хорватии. Экипировали своих коллег, ушедших на фронт. Помогали столичной Теробороне и областной полиции. А потом как-то все само пошло и закрутилось", - комментирует президент Favbet Foundation и основатель Favbet Андрей Матюха.

По его словам, в фонде ранее не думали, что смогут самостоятельно выстроить систему снабжения автомобилей для различных подразделений ВСУ (от пехотинцев и ПВО до разведчиков). Не разбирались в характеристиках полевых раций и квадрокоптеров, в приборах ночного видения.

"Но вся эта наука усваивается очень быстро. Уже 60 машин на фронте. Балаклея, Изюм, Купянск, Лиман, Херсон, Бахмут. Сотня различных квадрокоптеров. Десятки тепловизоров, приборов и прицелов ночного видения, дальномеров и всяческой необходимой армейской "бытовухи": "буржуйки", перчатки, тактические очки. Военные сами знают, что им надо. Но не всегда могут получить необходимое от централизованного бюрократического механизма снабжения. Наше дело - знать, где это взять и как доставить. В самые сжатые сроки. Это посильная задача. Природа бизнеса в том, чтобы уметь быстро отзываться на запросы рынка", - добавил Матюха.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

После начала войны подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.