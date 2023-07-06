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Украинская букмекерская компания FAVBET заключила партнерское соглашение с Федерацией баскетбола Украины и будет выступать титульным спонсором Суперлиги сезона 2023-2024. Также FAVBET становится генеральным партнером мужской и женской сборных Украины по баскетболу и будет поддерживать выступления национальных команд на международных соревнованиях.

"Обстоятельства уже несколько лет испытывают на крепость украинский баскетбол. Сначала корона, теперь война. К счастью, у спорта есть преданные фанаты, мотивированные игроки и федерация, нацеленная на развитие. — комментирует Head of Sport Marketing компании FAVBET Денис Якимов, — Цель FAVBET как партнера ФБУ — усилить процессы восстановления в украинском баскетболе и предоставить достаточно ресурсов для того, чтобы наши талантливые игроки могли успешно выступать дома и одновременно представлять Украину на самом высоком уровне".

"Расширять партнерский кейс всегда приятно. Мы рады, что к нам присоединился узнаваемый бренд с ярко выраженной социальной позицией. Мы знаем, что FAVBET активно поддерживает целый ряд важных инициатив, таких как поддержка ВСУ, разнообразные благотворительные проекты и конечно спорт. На сегодняшний день наше партнерство поможет в подготовке Национальных сборных к важным стартам, в частности Олимпийской преквалификации, которая уже стартует через несколько недель", — отметил генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский.

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Новый сезон ведущего баскетбольного чемпионата страны, стартующего в начале октября, будет называться "Superleague Favbet". В этом году за звание лучшего клуба Украины сразятся 9 клубов прошлогодней Суперлиги и победитель Высшего дивизиона предыдущего сезона — БК "Рівне".

14 июля мужская Национальная сборная Украины по баскетболу начнет подготовку к пре-квалификационному турниру Олимпийских игр. Украинцы будут готовиться в Риге, где команда Виталия Степановского сыграет 4 контрольных матча со сборными Литвы, Швеции, Израиля и Нидерландов. 12 августа в Стамбуле сборная начнет групповой этап турнира, где нашими соперниками будут сборные Болгарии, Исландии и Турции.

Женская же сборная Украины будет ждать отборочного этапа к чемпионату Европы 2025, который стартует в ноябре.

Партнерство с ФБУ — ответственный шаг для FAVBET, системно поддерживающий украинский спорт даже в условиях войны. В 2022 году компания не только не сократила количество спонсорских контрактов, но и активно расширяла партнерства для сохранения украинского спорта. Сегодня FAVBET является спонсором футбольных клубов "Динамо", "Колос", "Кривбас", "Оболонь", "Рух", а также молодой киберспортивной организации Monte.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года №433.