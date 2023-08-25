Личный состав части, получившей автомобиль, осуществляет защиту в сфере национальной безопасности и обороны на наиболее критических участках фронта.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Вооруженных Сил Украины внедорожник Nissan Pathfinder, сообщили представители фонда.

Личный состав части, получившей автомобиль, осуществляет защиту в сфере национальной безопасности и обороны на наиболее критических участках фронта.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные для ударных рот "Армии дронов".

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Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.