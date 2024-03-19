Команда благотворительного фонда Favbet Foundation передала онкологическому отделению больницы "Охматдет" современное терапевтическое оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

В пакет помощи от Favbet Foundation вошли аппарат Brightfield Healthcare BH-600A для подогрева инфузионных растворов, компонентов крови и плазмы, а также мини-рокер-шейкер MR-1 для равномерного перемешивания растворов. Оба устройства закуплены по запросу персонала отделения.

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"Сегодня в этом онкологическом отделении находится около 25 детей. У каждого из них - собственная история войны с тяжелой и коварной болезнью. Несмотря на это, они не теряют оптимизма и продолжают борьбу благодаря преданным и профессиональным сотрудниками "Охматдета". Со своей стороны Favbet Foundation будет продолжать поддерживать больницу и в дальнейшем", - говорит куратор проектов Favbet Foundation Ольга Король.

Сотрудничество "Охматдета" и фонда началось еще в прошлом году. Тогда при поддержке Favbet Foundation передали для больницы современную ультразвуковую систему BK5000 с комплектом датчиков и программным обеспечением стоимостью более 4 млн грн, которая используется для проведения сложных манипуляций в ходе лечения онкологических заболеваний и сосудистых патологий. Система также значительно облегчает оказание квалифицированной помощи раненым украинским военнослужащим.

Напомним, сегодня Favbet Foundation - это преимущественно благотворительный фонд, который после начала полномасштабной войны занимается обеспечением войска автомобилями и дронами. Впрочем, значительная часть средств выделяется и на гуманитарные проекты, в том числе инициативы в области медицины, а также детского образования и спорта.

Под эгидой фонда уже действует несколько бесплатных спортивных секций, а также проходят курсы программирования для детей и подростков.