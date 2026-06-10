На выезде из Киева остановили авто с одиозным одесским эксвоенкомом Борисовым, - СМИ

Следователи Государственного бюро расследований проводят следственные действия в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК.

Автомобиль с бывшим начальником Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Евгением Борисовым был остановлен прямо на трассе при выезде из Киева.

Об этом сообщает интернет-издание"Украинская правда" со ссылкой на очевидцев и источники в правоохранительных органах. В частности, на выезде из Киева на блокпосту одесской трассы очевидцы заметили, как правоохранители остановили внедорожник BMW. По опознавательным знакам на одежде правоохранителей можно сказать, что это сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР).

Одним из пассажиров внедорожника оказался Борисов, с которым и общались правоохранители.

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По данным источников в правоохранительных органах, ГБР проводит обыски в рамках расследования уголовного производства по делу о легализации средств, полученных незаконным путем.

Дело Борисова: новости

Как сообщал УНИАН, Борисов во время войны незаконно ездил отдыхать в Испанию и на Сейшельские острова. Ранее ему было сообщено о подозрениях. Одно из них касалось оформления небоевой травмы, полученной даже не во время выполнения служебных обязанностей. На основании ошибочного решения служебной проверки Борисову было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 480 грн за период апрель-июнь 2022 года.

В рамках другого уголовного производства суд передал в управление АРМА дом площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв. м стоимостью 510 млн евро в испанском курорте Марбелья. Недвижимость принадлежала, соответственно, матери и супруге бывшего военкома.

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