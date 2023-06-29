Для проведения проверок создали рабочую группу.

После скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине проверят руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на добропорядочность и эффективность. Проверки будут проводить работники Госбюро расследований, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а также группа от Вооруженных сил.

"Получил задание от президента по созданию рабочей группы. Это важный вопрос на сегодняшний день, поскольку в инфопространстве очень много негатива о деятельности территориальных центров комплектования. Поэтому рабочая группа создана. Она включает силовой блок – это НАПК, ГБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы – от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства", – сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире телемарафона.

Также, по его словам, была создана группа от Вооруженных сил Украины. Она будет анализировать выполнение задач, принимать соответствующую информацию от людей и анализировать ее. Павлюк добавил, что, вероятно, провести очень глобальную проверку не получится. При этом, он надеется, что удастся определить, "насколько тот или иной руководитель соответствует требованиям, которые есть к нему".

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Скандал с военкомом в Одессе

Весной стало известно, что семья начальника Одесского областного территориального центра комплектования Евгения Борисова приобрела имение в Испании имение стоимостью более трех миллионов евро. Произошло это уже во время полномашстабной войны. Дом зарегистрирован на мать военкома, а его жена оказалась владелицей офисного помещения на одной из главных улиц в Марбелье. Кроме того, семья Борисова смогла приобрести автомобиль – Mercedes Gelendvagen.

Когда история получила огласку, скандального военкома отстранили. Было начато расследование по факту незаконного обогащения. В ГБР сообщили, что военком говорил подчиненным не призывать отдельных лиц за вознаграждение.

22 июня стало известно, что служебное расследование уже завершено, однако Борисов продолжал выполнять свои обязанности. А уже 23 июня президент Зеленский поручил Борисова уволить.

28 июня пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что Борисов уволен с должности.

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