Испанская недвижимость семьи фигуранта резонансного дела передана в АРМА.

Правоохранители снова задержали бывшего руководителя Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, который во время войны обманом ездил отдыхать в Испанию и на Сейшелы. Экс-военному сразу после его выхода из СИЗО объявлено новое подозрение.

Как заявили в ГБР, детективы задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн гривен.

Говорится, что бюро получило информацию, что после выхода из изолятора, он планировал скрываться от следствия, в частности выехать за границу.

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"Он организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не при исполнении служебных обязанностей, как таковой, связанной с защитой Родины. На основании ложного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 480 грн за период апрель-июнь 2022 года. Сейчас ему сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках другого уголовного производства суд передал в управление АРМА дом площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв. м стоимостью 510 млн евро в испанском курорте Марбелья. Недвижимость принадлежала, соответственно, матери и жене бывшего военкома.

Также суд передал АРМА автомобили Mercedes- Benz EQV стоимостью 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 млн грн и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3 млн грн. Ими владели жена, мать и теща бывшего военкома.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, бывшему военкому сообщено о новом подозрении.

По данным следствия, фигурант, находясь на должности начальника Одесского областного ТЦК и СП, организовал служебный подлог официальных документов, составленных комиссией по расследованию несчастного случая. Эти документы стали основанием для принятия ошибочных решений подразделениями и учреждениями ВСУ при решении определенных вопросов, которые имеют юридические последствия и дали основания для выплат и льгот, предусмотренных законодательством. Таким образом, по данным следствия, военный помешал законной деятельности ВСУ.

Сейчас бывшему одесскому военкому сообщено о новом подозрении - в организации служебного подлога, а также в организации препятствования законной деятельности ВСУ (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Дело Евгения Борисова - что известно

В мае сообщалось, что скандальный экс-военком Борисов может выйти из СИЗО. Известно, что против бывшего главы Одесского областного ТЦК Евгения Борисова возбуждено несколько уголовных производств. В 2023 году ГБР задержало его, а суд отправил под стражу.

Экс-военному уже было сообщено о подозрениях: в приобретении активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины); в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (ч. 5 ст. 407 УК Украины); в уклонении от несения обязанностей военной службы путем обмана (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

29 мая 2024 года в суд было направлено обвинительное заключение по первому факту незаконного обогащения Борисова. В частности, это установленные факты о приобретении членами семьи фигуранта ценных автомобилей с последующим перемещением за границу, а также приобретение элитной недвижимости за рубежом, всего на сумму более 190 миллионов гривен.

Также говорилось, что Борисов подыскал и предоставил в ООТЦК и СП поддельный документ в качестве "подтверждения" уважительной причины своей неявки на службу. Выписку из медицинской карты дневного стационара о якобы пребывании со 2 по 16 декабря 2022 года на лечении в Одесской областной больнице. Однако все это время фигурант отдыхал со своей матерью и женой в Республике Сейшельские Острова и Королевстве Испания.

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