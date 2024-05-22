Если работник приходит в ТЦК, на входе ему дают пропуск - он может его сфотографировать для подтверждения.

Аномальные очереди в центры комплектования возникли задолго до 18 мая. Когда же вступил в силу новый закон о мобилизации, они стали уже нормой.

Как пишет Громадське, адвокат Елена Хоменко объясняет, что, согласно закону, во время военного положения работодатель обязан отпускать военнообязанных для обновления данных в ТЦК или для прохождения военно-врачебной комиссии. Проблема может возникнуть, если подчиненный этим будет злоупотреблять.

Если работник приходит в ТЦК, на входе ему дают пропуск - он может его сфотографировать для подтверждения. Так же можно зафиксировать отметку в журнале регистрации. Эти сведения он может предоставлять работодателю, который обязан высвобождать его от работы и осуществлять оплату за это время.

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Мобилизация в Украине - очереди в ТЦК

В Территориальные центры комплектования и социальной поддержки преимущественно обращаются граждане, которые имеют отсрочку от службы в Вооруженных силах. Об этом рассказал адвокат Евгений Филипец.

"Сегодня в очередях в ТЦК стоят люди, которые имеют право на отсрочку. Я не видел, по крайней мере на свои глаза человека, который не имеет права на отсрочку, который пришел и уточняет данные и обновляет о себе информацию. Это, возможно, какое-то очень незначительное количество людей", - сказал адвокат.

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