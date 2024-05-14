Закон о мобилизации и е-кабинете военнообязанного вступит в силу в Украину 18 мая, всех мужчин обяжут подать свои данные в ТЦК.

В комитете ВР по национальной безопасности, обороне и разведке объяснили, как украинцам своевременно пройти военно-врачебную комиссию, избегая бешеных очередей - до момента, как их настигнут "штрафы для уклонистов" (согласно законопроекту №10379).

Как известно, в Украине закон о мобилизации и е-кабинете военнообязанного вступит в силу 18 мая. По словам Федора Вениславского, украинцы смогут отслеживать уведомления от ТЦК в своем е-кабинете. В частности, территориальные центры смогут вызвать мужчин для прохождения ВЛК электронным оповещением. Аналогичным методом смогут рассылать повестки Как сказал нардеп в интервью NV:

"Граждане Украины, которые в электронном кабинете актуализируют все свои персональные данные, они выполняют требование закона о необходимости актуализации в течение 60 дней. А о прохождении ВЛК уже ТЦК будет посылать соответствующие уведомления о том, что необходимо пройти ВЛК". Видео дня

Вениславский уточнил, что е-кабинет начнет рабату в пилотном режиме. Его будут тестировать 30 дней, далее - в июне, проект запустится полноценно. То есть, именно в первом месяце лета е-кабинет должны полностью адаптировать со всеми базами данных.

Нардеп предположил, что туда подтянуться как военно-учетные документы, так и данные о состоянии здоровья военнообязаного или резервиста (по принципу приложения "Дия").

У украинцев будет возможность обжаловать решение ВВК

В мае офицер Центральной военно-врачебной комиссии Дмитрий Мирошниченко уточнил, что после вступления в силу закона о мобилизации, у украинцев останется возможность обжаловать решение ВВК. Он объяснил, что повторная проверка будет проводиться в другом учреждении здравоохранения.

То есть новый вердикт военнообязанному возложат на комиссию из других врачей. Мирошниченко напомнил, что в новом законе пересмотрели также взгляды на признание пригодности или непригодности лиц к службе в армии.

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