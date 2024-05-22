Сейчас очень незначительное количество людей без наличия отсрочки обновляют личные данные в ТЦК.

В Территориальные центры комплектования и социальной поддержки преимущественно обращаются граждане, которые имеют отсрочку от службы в Вооруженных силах. Об этом адвокат Евгений Филипец сказал в эфире телеканала "Киев24.News".

"Сегодня в очередях в ТЦК стоят люди, которые имеют право на отсрочку. Я не видел, по крайней мере на свои глаза человека, который не имеет права на отсрочку, который пришел и уточняет данные и обновляет о себе информацию. Это, возможно, какое-то очень незначительное количество людей", - сказал адвокат.

Он добавил, что все остальные граждане - это лица, которые имеют право на отсрочку, а именно учителя, забронированные и кому нужно продолжать бронь или те, кому по семейным обстоятельствам надо получать отсрочку.

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"Фактически эти люди стоят в ТЦК и ожидают свою легализацию, то есть, получение военно-учетного документа, потому что такого не имеют, и оформление отсрочки", - добавил Филипец.

Мобилизация в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, военкоматы передали в Национальную полицию информацию о по меньшей мере 94,5 тысяч человек, которые уклоняются от явки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Работодателей обязали вручать повестки работникам и обеспечить их прибытие в ТЦК. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560 о порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации. Для этого руководство предприятий должно получить распоряжение председателя районной, городской госадминистрации или руководителя ТЦК.

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