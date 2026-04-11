Переговоры США и Ирана зашли в 'тупик': страны не могут поделить пролив, – FT

Встречи, вероятно, будут продлены ещё на один день для проработки деталей.

Переговоры между США и Ираном о контроле над стратегически важным Ормузским проливом, проходящие в Пакистане, оказались в "патовой ситуации", сообщает Financial Times.

Как говорится в материале, обсуждение вопроса об открытии пролива остается главным камнем преткновения для обеих сторон. Два человека, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что на данный момент стороны не могут прийти к соглашению.

В частности, по имеющимся данным, Тегеран занимает непреклонную позицию в отношении суверенитета над водным путем. Как стало известно из информированных источников, иранская сторона требует единоличного контроля над проливом и настаивает на своем праве взимать пошлину с каждого судна, проходящего через эти воды.

По словам инсайдеров, иранские представители категорически отказываются от любых вариантов "совместного контроля". Это происходит несмотря на то, что недавно состоялась встреча на высшем уровне между вице-президентом США Джей Ди Венсом и иранским лидером в военное время Мохаммадом Багером Галибафом.

На данный момент известно, что переговорщики проводят рабочий ужин, после которого запланированы технические обсуждения.

Как сообщает издание Tasnim, встречи могут быть продлены еще на один день для проработки деталей, однако окончательное решение об успехе или провале миссии еще не принято. Эксперты из обеих стран продолжают изучать ряд технических вопросов, пытаясь найти выход из "тупика", в котором оказалась мировая логистика.

Напряженность в Ормузе

Ранее УНИАН писал, что корабли США впервые пересекли Ормузский пролив. Теперь стало известно, что это была специальная операция, о которой сообщило издание Axios.

Она состоялась на фоне переговоров между сторонами, а также заявлений Штатов о намерении обеспечить безопасный проход. Американские военные прошли пролив в обе стороны, чтобы продемонстрировать свободу судоходства и успокоить коммерческие суда на фоне напряженности с Ираном.

В то же время Иран назвал эти действия нарушением перемирия и пригрозил атаками.

