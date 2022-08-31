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Онлайн-казино Cosmolot запускает адскую патриотическую кампанию "Рашистам ад".

В первом видео лицо российской пропаганды - Вова Соловьиный помет, Дима Ядерный пепел и Оля Полуница - ждут своей очереди у ворот ада. Рашистов настолько много, что Cosmolot охотно уступает своим котлом на призыв черта. Ведь ад - только рашистам!

В рамках кампании создана интерактивная благотворительная платформа "Добавь рашистам жару". Желающие могут донатить на нужды ВСУ, разжигая костер под адским котлом, предназначенным для рашистов. Все средства зачисляются в фонд "Повернись живим".

Украинцы могут выбрать, чем будут зажигать огонь: донат 50 грн за спички или 100 грн за зажигалку. Также есть возможность забросить в огонь канистру топлива за донат в 200 грн или Бандера-Смузи, задонатив 500 грн. За один раз можно отправить до 850 гривень.

Платформа "Добавь рашистам жару" продолжает благотворительную инициативу Cosmolot "Жжем вату вместе". Бренд запустил этот проект в мае, презентовав интерактивный сайт, где украинцы могут выбрать оборудование для ВСУ и задонатить на него.

Добавляем рашистам жару, донатим на ВСУ и собираем бонусы вместе с Cosmolot!

Подогреть котел можно по ссылке: https://peklo.cosmolot.ua/

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