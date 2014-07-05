Янукович и Ко шантажировали митрополита Владимира - СМИ

Бывшая власть вкладывала миллионы в церковь и занималась мутными схемами с владыкой Лавры, сообщает программа "Гроші", передает ТСН.

Так, монахи Киево-Печерской Лавры на четвертый день после побега Виктора Януковича спешно сожгли кипы неизвестных бумаг. И пока официальная церковь божилась, что там не было ничего секретного, в программу "Гроші" попал один спасенный документ. В нем настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел просил премьера Николая Азарова посодействовать растаможиванию далеко нецерковных вещей.

Бывшие чиновники миллионами вкладывали деньги в церковь, именно поэтому двери Лавры всегда были открыты для набожной банды Януковича.

На президентских выборах 2015 года церковь должна была агитировать за Януковича. По замыслу политтехнологов церковный рупор должен был принести целых 15% голосов Виктору Федоровичу.

Вот только сотрудничать отказывался предстоятель Украинской церкви блаженнейший митрополит Владимир. Именно поэтому бывший генпрокурор Виктор Пшонка и экс-глава МВД Виталий Захарченко решили помочь Януковичу отречься от блаженнейшего, подозревают в Генпрокуратуре.

Больного предстоятеля Украинской православной церкви шантажировали. А на ближайшего помощника митрополита - Александра Драбинка - даже завели уголовное дело. Поэтому митрополит Владимир был вынужден просить Захарченко оставить в покое владыку Александра.

Поговаривают, что вместо блаженнейшего во время президентских выборов 2015 года Янукович хотел видеть владыку Антония, который на 1025-летия Крещения Киевской Руси получил награду от российского президента Владимира Путина.

Именно митрополит Антоний как-то очень часто правил службы для Януковича. Говорят, что он может быть даже духовником экс-президента.

Программа "Гроші" разыскала митрополита и спросила об этом у него. "Духовник - это тот человек, который руководит духовной жизнью человека, и прежде всего - это человек, который принимает исповедь. Я могу сказать откровенно, что никогда и никого из представителей прошлой власти и сегодняшней я не исповедовал", - заявил митрополит.

Антоний также сообщил, что о давлении на патриарха "ничего не слышал". Однако подтвердил, что когда-то для него арендовали чартерный самолет.

"Каждый год я ездил за благодатным огнем. А на следующий день нужно было служить уже в Киеве. И поэтому был организован, я не знаю кем, чартерный самолет. Не за деньги церкви, однозначно, у нас таких сумм, чтобы епископы летали на самолетах, нет", - добавил священнослужитель.

Напомним, сегодня скончался митрополит Владимир.