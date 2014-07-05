Умер митрополит Владимир

В Киеве скончался митрополит Киевский и всея Украины Владимир, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

"5 июля 2014 года отошел ко Господу Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у 78-летнего митрополита Владимира открылось внутреннее кровотечение. Он проходил лечение в одной из киевских клиник.

Как сообщал УНИАН, у митрополита Владимира Сабодана было онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Кроме того, он перенес операции на сердце и бедре.

Состояние здоровья иерарха значительно ухудшилось в январе. По словам его секретаря Александра Драбинко, митрополит не имел должного лечения.

Окружение владыки считало фигуру митрополита Владимира объединяющей для Украины.

"Мы всегда говорили о том, что чем дольше он будет жить, тем лучше будет для Украины. И поэтому сейчас, когда состояние его здоровья ухудшилось, мы, как и раньше, молимся и призываем также к этой молитве всех наших верующих", - говорил пресс-секретарь УПЦ-КП владыка Евстратий Зоря.

Справка УНИАН. Виктор Маркианович Сабодан родился 23 ноября 1935 г. в с. Марковцы Летичевского р-на Хмельницкой обл. Украины в крестьянской семье.

В 1954 г. поступил в Одесскую духовную семинарию, в 1958 г. — в Ленинградскую духовную академию, которую окончил в 1962 г. со степенью кандидата богословия. После окончания академии преподавал в ОДС, исполнял обязанности старшего помощника инспектора, одновременно занимал должность секретаря Одесского епархиального управления.

14 июня 1962 г. рукоположен во диакона, на следующий день — во иерея, 26 августа пострижен в монашество.

В 1965 г. окончил аспирантуру при Московской духовной академии, назначен ректором ОДС, возведен в сан архимандрита.

В 1966 г. назначен заместителем начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме.

23 июня 1966 г. решением Священного Синода архимандриту Владимиру определено быть епископом Звенигородским, викарием Московской епархии, представителем Русской Православной Церкви при Всемирном совете церквей в Женеве и настоятелем Женевского прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

9 июля 1966 г. хиротонисан во епископа Звенигородского.

28 ноября 1968 г. назначен епископом Переяслав-Хмельницким, викарием митрополита Киевского и Галицкого, Патриаршего экзарха Украины.

20 марта 1969 г. переведен на Черниговскую и Нежинскую кафедру, назначен временно управляющим Сумской епархией.

С декабря 1970 г. по апрель 1973 г. — ответственный редактор журнала Украинского экзархата «Православний вiсник».

18 апреля 1973 г. назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, ректором Московских духовных школ.

9 сентября 1973 г. возведен в сан архиепископа.

18 апреля 1978 г. получил звание профессора МДА, 5 июня 1979 г. в МДА защитил диссертацию с присвоением ученой степени магистра богословия.

16 июля 1982 г. переведен на Ростовскую и Новочеркасскую кафедру, возведен в сан митрополита.

28 марта 1984 г. назначен Патриаршим экзархом Западной Европы.

30 декабря 1987 г. назначен управляющим делами Московской Патриархии и постоянным членом Священного Синода.

27 мая 1992 г. Архиерейским Собором Украинской Православной Церкви избран митрополитом Киевским и всея Украины, Предстоятелем Украинской Православной Церкви.