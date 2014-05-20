Минэкономики предлагает вернуть рекламу сигарет

Данный законопроект был подготовлен Департаментом развития торговли Министерства экономики и обнародован на официальном сайте министерства.

Данный законопроект неоднократно рассматривался и возвращался на доработку предыдущими правительствами. Документ предлагает ввести понятие «специализированных мест продажи алкогольных и табачных изделий» - для тех торговых точек, чей торговый оборот на 60% и более составляют алкогольные и табачные изделия.

При этом стоимость лицензии на розничную торговлю для специализированных точек продажи будет в 2-3 раза ниже, чем для обычных магазинов. Так, если цена лицензии на продажу сигарет в специализированном месте торговли, согласно законопроекту, составит 2000 грн. (на один кассовый аппарат), то в обычном магазине – 6000 грн. Лицензия на продажу алкогольных напитков для специализированного места торговли будет стоить 8000 грн., а для обычного магазина – 16 000 грн.

Эксперты прогнозируют, что от принятия законопроекта выиграют крупные сети киосков, которые специализируются на продаже сигарет.

- Этим законопроектом Минэкономики сделает два огромных подарка крупным сетям киосков, которые специализируются на торговле табачными изделиями. Во-первых, лицензия на торговлю для них будет в три раза дешевле, чем для обычных торговых точек. Во-вторых, им позволят рекламу сигарет – а это доступ к колоссальным рекламным бюджетам табачных компаний – объясняет заслуженный экономист Украины, консультант межфракционной депутатской группы «За духовность, моральность и здоровье Украины» Верховной Рады Украины VI созыва Олег Ивченко.

К тому же, по словам эксперта, законопроект содержит серьезные коррупционные риски и в целом юридически проработан крайне слабо.

- Абсолютно непонятно каким образом можно подсчитать долю того или иного товара в торговом обороте до того как получена лицензия на торговлю. Кроме того, согласно законопроекту, условия работы для таких специализированных точек продажи будет устанавливать Кабинет министров, а это снижает уровень прозрачности принятия решений и контроля общественности - уверен Олег Ивченко.

С ним согласен и заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований при Министерстве здравоохранения Константин Красовский.

- Этот законопроект противоречит международным обязательствам Украины. Украина ратифицировала Рамочную конвенцию по борьбе с табаком и обязалась запретить все формы рекламы, спонсорства, продвижения табачных изделий – независимо от того речь идет о специализированных или неспециализированных точках продажи. Что касается алкоголя, этот законопроект увеличит его доступность для населения. В результате будет больше травм и смертей, связанных с потреблением алкоголя. Эта инициатива продвигается алкогольными и табачными компаниями и, естественно, категорически противоречит интересам общественного здоровья. А также идет в разрез с желанием Украины гармонизировать украинское законодательство с законодательством Евросоюза – уверен Константин Красовский.