В Полтаве родственники мобилизованных заблокировали их выезд на восток Украины

Как передает корреспондент УНИАН, люди перегородили выезд из части и заявляют, что будут стоять там круглосуточно.

«Они проходят мобилизацию и шли обучаться охранять блокпосты. Мы не против, если они будут здесь, а не на востоке», - рассказывает родственница одного из мобилизованных.

Ее поддерживают и другие женщины, которые заявляют, что они категорически против того, чтобы после двухнедельного обучения призывников отправляли в восточные области, так как их призвали защищать покой в Полтавской области, а не воевать на Донбассе.

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“Я здесь буду спать, ночевать, позову других матерей в городе, но никогда его туда не пущу. Он добровольцем пошел. Сейчас его бизнес рушится, но было бы здоровье. Пусть тут порядок охраняет. Должны воевать опытные обученные люди», - сказала мать мобилизованного полтавчанина.

К пикетчикам вышел командир части Иван Петренко и объяснил, что воинская часть должна выполнять поставленные перед частью обязанности.

«Руководство Украины приняло решение, что там мы важнее. Мы там будем стоять в тылу боевых частей, и обеспечивать им тыл», - сказал Петренко.

Пикетчики не согласились с ним и на данный момент продолжают пикетировать воинскую часть.