В Красноармейске в пожаре погибли 3 человека, в том числе двое детей

"В 5 ч. 15 мин. 7 мая в г. Красноармейск в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого от отравления продуктами горения погибли 3 человека, в том числе два ребенка (2001 и 2006 г.р.). В 5 ч. 40 мин. двумя пожарно-спасательными подразделениями пожар ликвидирован", - сообщает ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.