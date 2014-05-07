В Красноармейске в пожаре погибли 3 человека, в том числе двое детей
07:41, 07 мая 2014Общество
0 0
В Красноармейске Донецкой области от отравления продуктами горения погибли 3 человека.
В Красноармейске в пожаре погибли двое детей / Фото из открытых источников
"В 5 ч. 15 мин. 7 мая в г. Красноармейск в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого от отравления продуктами горения погибли 3 человека, в том числе два ребенка (2001 и 2006 г.р.). В 5 ч. 40 мин. двумя пожарно-спасательными подразделениями пожар ликвидирован", - сообщает ГСЧС.
Причина пожара устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter