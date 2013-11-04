СМИ: 90% украинцев не почувствуют увеличения цен на газ по требованию МВФ (видео)

Президент Виктор Янукович согласился на условия МВФ ради получения кредита - это резкое повышение тарифов на газ, сокращение льгот для населения и возможность удешевления гривны до 8,5 за доллар.

Непопулярное решение якобы было принято на закрытом совещании, написали 2 ноября СМИ, поэтому ТСН решила проверить это сообщение и выяснить, есть ли чего бояться украинцам и полезными ли для нашей экономики будут новые изменения.

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"Моя информация получена от влиятельных источников. Более того, косвенным подтверждением является то, что одновременно с этим решением Януковича МВФ сообщил, что Украина готовит пакет антикризисных мер", - отметил автор материала и редактор отдела экономики издания "Зеркало недели. Украина" Юрий Сколотяный.

Одно из ключевых решений - согласие президента на значительные, до 60%, повышение тарифов на газ для населения. Однако, несмотря на эти цифры, паниковать пока украинцам не следует, уверяет эксперт.

"Богатые будут платить за бедных. Люди с большими домами, доходами, с бассейнами, много этажей ... Оно коснется только тех слоев, которые потребляют больше трех кубических метров в год", - пояснил независимый эксперт Валентин Землянский.

По подсчетам журналистов, 90% украинцев не почувствуют повышения тарифов. Это среднестатистические граждане, живущие в квартирах или домах на три-четыре комнаты. Они тратят до 2,5 тыс. кубометров газа в год.

МВФ заставит платить за газ в полтора раза больше только тех, кто сжигает более 3,5 тыс. кубометров в год. В Европе государство компенсирует средства за высокий газовый тариф гражданам, которые в этом нуждаются. В Украине же миллиарды идут в "черную дыру" нефтегазовой и коммунальных монополий.

Еще одно условие МВФ, на которое якобы может согласиться украинская власть, - это отмена многочисленных льгот для крупного бизнеса и населения, в частности, чиновников, судей и депутатов. Эти действия до последнего времени откладывали из-за очевидной угрозы для электоральных рейтингов власти.

Для стабилизации госфинансов - по той же неофициальной информации - власти согласились урезать даже свои расходы: госаппарат должен сэкономить почти 19 млрд грн. Что касается средств МВФ, то часть из них, как уверяют эксперты, пойдет на латание дыр в бюджете, а часть - на валютную стабилизацию.