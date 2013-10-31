МВФ продолжит переговоры с Украиной относительно дальнейшего кредитования

«Технические консультации между правительством и экспертами Фонда продолжатся и в дальнейшем, с целью разработки достаточно амбициозного пакета мер для решения всех вызовов, которые стоят перед Украиной», - говорится в заявлении.

На тему: МВФ настаивает на выполнении своих требований Украины

Напомним, Международный валютный фонд настаивает на выполнении Украиной ранее озвученных требований.