МВФ продолжит переговоры с Украиной относительно дальнейшего кредитования
16:18, 31 октября 2013Общество
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Международный валютный фонд продолжит технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества, говорится в заявлении миссии МВФ в Украине.
МВФ продолжит технические консультации с Украиной по вопросу дальнейшего сотрудничества / Фото: igt.org
«Технические консультации между правительством и экспертами Фонда продолжатся и в дальнейшем, с целью разработки достаточно амбициозного пакета мер для решения всех вызовов, которые стоят перед Украиной», - говорится в заявлении.
На тему: МВФ настаивает на выполнении своих требований Украины
Напомним, Международный валютный фонд настаивает на выполнении Украиной ранее озвученных требований.
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