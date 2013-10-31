МВФ продолжит переговоры с Украиной относительно дальнейшего кредитования

16:18, 31 октября 2013
Общество
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Международный валютный фонд продолжит технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества, говорится в заявлении миссии МВФ в Украине.

МВФ продолжит технические консультации с Украиной по вопросу дальнейшего сотрудничества / Фото: igt.org

«Технические консультации между правительством и экспертами Фонда продолжатся и в дальнейшем, с целью разработки достаточно амбициозного пакета мер для решения всех вызовов, которые стоят перед Украиной», - говорится в заявлении.

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Напомним, Международный валютный фонд настаивает на выполнении Украиной ранее озвученных требований.

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