МВФ предупредил развивающиеся страны о растущих экономических рисках

МВФ одновременно предупредил о растущих рисках для развивающихся экономик. Об этом говорится в специальном докладе МВФ, опубликованном накануне саммита «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге.

«Рост мировой экономики по итогам первого полугодия в среднем составил немногим более 2%, хотя этот показатель разнится в зависимости от страны. В 2014 году экономический рост продолжится, однако преимущественно за счет роста ВВП развитых стран, – говорится в отчете. – При этом развивающиеся страны столкнутся со значительными вызовами и рисками, связанными с дальнейшим ухудшением экспортных возможностей и внутренними производственными и фискальными факторами: курсовой политикой, нестабильностью государственных финансов, сложностями кредитования и внутреннего спроса».

Ранее МВФ рассматривал рост именно развивающихся экономик как основной катализатор экономических процессов в мире, однако в преддверии саммита G20 изменил свою позицию. «В странах с развивающейся экономикой мы усматриваем слабые перспективы роста, продиктованные потенциальными проблемами с предоставлением заемных средств. Эти риски должны быть учтены в политике правительств, которые могут использовать инструменты стабилизации и стимулирования, но лишь в случае действительной необходимости. Страны с растущим дефицитом бюджета и государственным долгом должны продумывать методы консолидации государственных финансов», – отмечают в МВФ.

В докладе также подчеркивается, что изменение ориентиров роста мировой экономики не снимает общих опасений относительно дальнейшего экономического роста.

Как сообщал УНИАН, в июле Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой апрельский прогноз мирового экономического роста по итогам 2013 года до 3,1% с 3,3%. При этом прогноз роста для государств СНГ снижен на 0,6% - до 2,8% по итогам 2013 года и на 0,4% - до 3,6% по итогам 2014 года. МВФ не привел отдельного прогноза для Украины.

Вместе с тем, в конце июля МВФ выразил намерение включить Украину в постпрограммный мониторинг, предполагающий более частые консультации с властями по вопросам макроэкономической политики и преодоления кризисных явлений.