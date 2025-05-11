Историк подробно рассказал об этом процессе.

Лишь небольшая часть украинцев знает, что Украина получала репарации даже сиренью — после Второй мировой войны. Это дало начало коллекции сирени в Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве, пишет "Главком".

На сайте самого Ботсада говорится, что первые американские,французские и немецкие сорта были завезены из Германии в 1946 году. Они и составили основу текущей коллекции, которая составляет около 30 наименований.

"Это наиболее экзотическая часть того наследия Третьего Рейха, которое Москва позволила Украине получить в качестве репараций после войны. Всего в Украину прибыли из Германии 33 вагона саженцев декоративных растений", - говорится в материале со ссылкой на доктора исторических наук, германиста Андрея Кудряченко.

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Однако это не все. Оказывается, что к обустройству территории Ботанического сада привлекались пленные немецкие солдаты.

Что об этом известно

Для восстановления Украины, пострадавшей в ходе многолетней Второй мировой войны, впоследствии использовался труд десятков тысяч военнопленных. Сообщается, что по центру Киева 16 августа 1944 года провели 36 918 немецких солдат, из которых 549 были офицерами.

7 тысяч человек из них оставили непосредственно в украинской столице, тогда как остальных распределили по всей стране.

"Послевоенное восстановление Киева начали с реконструкции Крещатика в июле 1944 года. Тысячи их также работали на восстановлении правительственных объектов и университета им. Шевченко, на реконструкции промышленных объектов, в частности Института электросварки и железнодорожного вокзала в Киеве", - пишет СМИ.

Кудряченко подчеркнул, что даже существует документ, в котором председатель Совета народных комиссаров Никита Хрущев просил Сталина выделить больше пленных для восстановительных работ непосредственно в Украине, так как, по его словам, страна пострадала больше остальных советских республик. Однако Сталин отказал.

Другие новости о репарациях

Ранее УНИАН сообщал, что ранее ВРУ в целом одобрила законопроект №12232 относительно изменений в Бюджетный кодекс, которые касаются безвозвратной финансовой помощи на 50 млрд долларов от стран G7. "Украина не будет возвращать этот кредит если не получит репарации от России", - сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Кроме того, в The Times узнали, сколько будет стоить восстановление Украины. Профессор Марк Галеотти считает, что для этого потребуется около 400 миллиардов долларов.

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