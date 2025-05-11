Имя Папы всегда имеет глубокое символическое значение и является указателем его стратегического видения того, как должна действовать церковь.

Взяв имя Лев XIV, новый Папа Римский хотел показать, что римская церковь под его руководством должна стать социальным ориентиром для верующих в условиях новой технологической революции. Об этом понтифик заявил на своей первой встрече с кардиналами Священной коллегии, пишет Vatican News.

Так, он подтвердил догадку обозревателей, которые предполагали, что новое папское имя является отсылкой к Льву XIII, который в конце XIX века издал историческую энциклику Rerum Novarum - документ, разъясняющий кардиналам ключевую миссию церкви на обозримое время. Тогда в Rerum Novarum вера рассматривалась как "социальный вопрос в контексте первой великой промышленной революции".

"Сегодня Церковь предлагает каждому свое наследие социального учения, чтобы ответить на очередную промышленную революцию и развитие искусственного интеллекта, которые ставят новые вызовы в защите человеческого достоинства, справедливости и труда", - заявил Лев XIV.

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Новый Папа Римский

Как писал УНИАН, на днях Католическая церковь избрала нового Папу Римского после смерти Папы Франциска. Конклав начался 7 мая в Сикстинской капелле Ватикана, где 133 кардинала собрались для тайного голосования. В первый день голосования нового понтифика избрать не удалось.

Но уже 8 мая из трубы на крыше Сикстинской капеллы поднялся белый дым, что означало успешное избрание нового Папы Римского. Новым понтификом стал американский кардинал Роберт Прево, который избрал имя Лев XIV.

До своего избрания он имел значительный опыт работы в Латинской Америке, в частности в Перу, где служил епископом. Прево известен своей прогрессивной позицией по социальной справедливости, защите прав бедных и реформе церковной иерархии, что, вероятно, скажется на дальнейшем курсе Ватикана. Он также имеет репутацию миротворца и сторонника диалога с другими конфессиями.

В своем первом публичном появлении Папа Лев XIV очертил приоритеты своего понтификата, сосредоточившись на единстве Церкви и социальной справедливости.

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