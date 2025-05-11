По мнению экс-советника Трампа, россиянам сейчас очень нужно восстановить свою армию, и прекращение огня дало бы им такой шанс.

Президент России Владимир Путин рискует "переиграть", постоянно отказываясь от длительного перемирия с Украиной, на фоне усилий президента США Дональда Трампа по прекращению войны. Так считает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, пишет The Hill.

По его мнению, Россия все еще находится в "очень сильной" политической позиции, хотя и экономически "страдает" от санкций, которые Западная Европа и США ввели против нее после полномасштабного вторжения в Украину.

"Путин уже получил много уступок в своих стремлениях. Он хочет сохранить территорию, захваченную Россией в Украине, но я думаю, что на данный момент он рискует переоценить свои возможности с Трампом", - сказал Болтон.

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Болтон считает, что Путин должен был бы согласиться на предложение прекращения огня хотя бы для того, чтобы позволить восстановиться своей армии, мол, россиянам сейчас это очень нужно.

"Мы получили несколько интересных комментариев как от Трампа, так и от Джей Ди Венса (вице-президент США, - ред.), которые утверждают, что россияне требуют слишком много. Не совсем понятно, что именно они имеют в виду, но Путин сейчас в одном из лучших положений, в котором он может быть. И я уже некоторое время удивляюсь, почему он не воспользуется возможностью прекращения огня. Россиянам это очень нужно, чтобы иметь шанс восстановить свою армию", - сказал бывший советник Трампа.

Предложение о прекращении огня и реакция на него РФ

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский после заседания "коалиции желающих" в Киеве 10 мая заявил, что Украина с союзниками требует от РФ 30-дневного прекращения огня с 12 мая. По его словам, прекращение огня должно быть безусловное, то есть без всяких условий, а "попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию". Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим - в воздухе, на море и на суше.

Ночью 11 мая Путин выступил с заявлениями о войне против Украины. О предложении о прекращении огня на 30 дней он не упомянул, однако обвинил Украину в многочисленных нарушениях "перемирия". Также он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Турции без предварительных условий. "Те, кто действительно хочет мира, не могут этого не поддержать", - сманипулировал диктатор.

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