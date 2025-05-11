Украина, Европа и США настаивают на прекращении огня перед переговорами.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков уточнил условия РФ относительно возможных прямых переговоров с Украиной в турецком Стамбуле.

Как передают росСМИ, в эфире Первого канала Ушаков заявил, что проходить они должны с учетом реальной ситуации и наработок переговоров 2022 года.

"С учетом этого, с учетом, естественно, реальной ситуации", - сказал он.

Видео дня

Прямые переговоры Украины и России: условия сторон

Напомним, 10 мая после саммита "Коалиции желающих" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая: "Мы вместе требуем этого от России".

Позже сообщалось, что после саммита коалиции союзники созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора Зеленский заявил, что Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Однако, во время своего выступления ночью 11 мая глава Кремля Путин отклонил предложение о прекращении огня и выдвинул условие продолжить начатые переговоры в Турции в конце 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: