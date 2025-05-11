Известно, что разработка Су-57 началась в начале 2000-х годов.

Китай и США создали сильные и интегрированные флотилии истребителей пятого поколения, однако Россия до сих пор пытается их догнать в этом отношении. Об этом пишет оборонный обозреватель Айзек Зайц для журнала 19FortyFive.

Поэтому РФ разработала истребитель Су-57 (кодовое имя НАТО: "Felon") для конкуренции с американскими F-22 Raptor и F-35 Lightning II. По словам эксперта, несмотря на то, что это более-менее совершенный самолет, российская промышленная база далека от того, чтобы наладить серийное производство этого малозаметного самолета в нужных объемах.

В то же время, как подчеркнул обозреватель, многие эксперты называют этот истребитель одним словом: "провал".

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Создание Су-57

Отмечается, что разработка Су-57 началась в начале 2000-х годов в рамках программы ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), целью которой было создание истребителя нового поколения для замены стареющего парка самолетов советских времен.

"Прототип, получивший обозначение Т-50, совершил свой первый полет 29 января 2010 года. В течение следующего десятилетия самолет прошел широкие испытания и доработки, было построено и поднято в воздух несколько прототипов", - заметил Зайц.

Однако во время разработки Су-57 столкнулся со многими проблемами, среди которых технические вопросы, бюджетные ограничения и международные санкции. Несмотря на эти препятствия, правительство РФ все-таки решило продолжать этот проект.

Чем особенный этот истребитель

Как отметил эксперт, Су-57 имеет изящный, незаметный дизайн, который характеризуется угловатыми линиями, смешанной конфигурацией крыла и корпуса и внутренними отсеками для вооружения.

"Эти особенности способствуют низкому радиолокационному сечению, что затрудняет обнаружение и отслеживание самолета вражескими радиолокационными системами - хотя эксперты сомневаются в его малозаметности. Современные композитные материалы еще больше повышают его скрытность, уменьшая при этом вес и повышая прочность", - добавил обозреватель.

По словам Зайца, одним из наиболее заметных признаков Су-57 является его сверхманевренность, которая достигается благодаря сочетанию двигателей с векторным управлением тягой и усовершенствованного аэродинамического дизайна.

"Эта обтекаемая конструкция позволяет самолету выполнять сложные маневры, такие как "Кобра Пугачева" и "Кульбит", которые могут иметь решающее значение в сценариях воздушных боев", - подчеркнул автор материала.

Также кабина экипажа Су-57 имеет самую современную авионику и является стеклянной с большими многофункциональными дисплеями и индикаторной панелью.

"Пилоту помогает усовершенствованная система управления полетом и набор датчиков, включая радар с активной электронно-сканированной антенной решеткой (AESA), инфракрасную систему поиска и сопровождения (IRST) и комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти системы предоставляют пилоту всестороннюю информацию об обстановке и позволяют Су-57 поражать несколько целей одновременно", - отметил эксперт.

Кроме того, Су-57 может выполнять различные миссии, среди которых завоевание превосходства в воздухе, наземные атаки, разведка и радиоэлектронная борьба.

"Его современное радиоэлектронное оборудование и набор датчиков позволяют ему действовать в сложных условиях и быстро реагировать на воздушные и наземные угрозы. Невидимость Су-57 также позволяет ему проникать сквозь системы противовоздушной обороны противника и наносить удары с минимальным риском быть обнаруженным", - добавил обозреватель.

Использование истребителя в боевых действиях

Как отметил Зайц, с момента своего создания Су-57 мало раз использовался в боевых действиях. Однако в 2018 году самолет перебросили в Сирию для боевых испытаний, где, как известно, он нанес удары по террористическим целям и собрал данные о своей эффективности в боевых условиях.

"Многочисленные источники также утверждают, что Су-57 использовался в Украине для нанесения ударов и выполнения других миссий, а российские источники утверждают, что он уже одержал победу в бою "воздух-воздух" (хотя никаких доказательств таким заявлениям нет)", - отметил аналитик.

Эксперт подытожил, что Су-57 не является таким совершенным, как его американские аналоги. Также из-за медленной производственной базы РФ создала не так много этих истребителей, с которыми стоит считаться.

Другие интересные материалы о самолетах РФ

Ранее эксперты объяснили, что означает аббревиатура советского истребителя "МиГ". Как оказалось, "МиГ" - это аббревиатура, происходящая от фамилий двух главных конструкторов: авиаконструктора Артема Микояна и инженера-аэродинамика Михаила Гуревича.

В то же время авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, что РФ почти восстановила потери современных истребителей. По его словам, в России был восстановлен парк самолетов современных типов - Су-30СМ, Су-35, Су-34.

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