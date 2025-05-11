Часть исполнителей уже задержали.

Польша обвинила Российскую Федерацию в причастности к уничтожению одного из крупнейших торговых центров Варшавы - Marywilska 44.

Накануне годовщины пожара премьер-министр страны Дональд Туск написал в микроблоге X, что группа людей совершила поджог по заказу российских специальных служб. Некоторых из злоумышленников уже удалось задержать, другие до сих пор находятся в розыске:

"Сейчас точно известно, что большой пожар торгового центра Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами. Часть злоумышленников уже задержаны, все остальные идентифицированы и разыскиваются. Мы всех вас найдем!".

Пожар в польском ТЦ

12 мая 2024 года в торговом центре Marywilska 44 произошел масштабный пожар. Этот комплекс площадью 80 тысяч м² вмещал около 1 400 магазинов и сервисных точек.

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С огнем боролись сотни пожарных, однако возгорание привело к уничтожению более 80% здания, также обвалилась его крыша.

Это не первая диверсия, в которой Польша обвиняет Россию. Так, осенью польские прокуроры заявили, что разведывательные службы Москвы могли быть причастны к взрывам, которые произошли на курьерских складах в Европе.

Также Варшава заявляла о задержании гражданина Украины, который готовился поджечь одну из польских фабрик по заказу российских спецслужб.

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