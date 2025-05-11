Например, в Крыму за 11 лет Россия уже заместила треть населения.

Россияне начали очень агрессивно усиливать политику по принуждению украинцев к выезду с временно оккупированных территорий. Об этом сказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, сегодня россияне чаще выселяют наших людей с оккупированных территорий, чем принимают их обратно. Это происходит повсеместно кроме некоторых частей Запорожской и Херсонской областей.

"Им (оккупантам) не имеет значения, куда они поедут - в Украину, в Европейский Союз, или распылятся по территории Российской Федерации. Главное для россиян, чтобы они (украинцы) не оставались на оккупированных территориях, потому что для россиян такая концентрация украинцев в одном месте считается достаточно опасной", - говорит Андрющенко.

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Он отметил, что украинцы в частности не проявляют большого желания участвовать в мероприятиях "победобесия", поэтому оккупантам приходится привлекать к этому бюджетников и людей, которые приехали на оккупированную территорию из России.

"Поэтому мы ожидаем, что по окончанию майских праздников на оккупированных территориях еще больше усилится кампания по чисткам, проверкам и фильтрации", - сообщил Андрющенко.

По его мнению, политика "замещения" украинцев россиянами на временно оккупированных территориях будет длительной. Он рассказал, что теперь в Мелитополе, как и в Мариуполе, будет ипотечная программа строительства, которая будет побуждать россиян переезжать на оккупированные территории.

Ситуация на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, по данным исполняющей обязанности Постоянного представителя президента Украины в Автономной республике АР Крым Ольги Куришко, за годы оккупации Россия заместила своими гражданами более 35% населения Крыма.

По словам Куришко, оккупанты организовали масштабное переселение жителей РФ на полуостров. При этом после 2022 года они реализовали принудительное перемещение жителей недавно оккупированных территорий Украины.

По ее словам, количество новоприбывших оценивается примерно в миллион. И это в то время, когда тысячи граждан Украины были вынуждены покинуть дома из-за регулярных преследований и репрессий со стороны оккупантов, милитаризации, неприятия оккупации и нежелания жить под ней.

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