Премьер-министр Польши присоединился к другим лидерам с осуждением позиции Кремля.

В ответ призыв к немедленному прекращению огня в Украине со стороны европейских лидеров, в лице президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министров Польши Дональда Туска и Великобритании Кира Стармера, кремлевский диктатор Владимир Путин предложил начать мирные переговоры 15 мая в Турции.

"Однако мир ждет однозначного решения о немедленном и безоговорочном прекращении огня. Украина готова. Больше никаких жертв!", - прокомментировал это Туск на своей странице в X (Twitter).

Реакции других лидеров на игнорирование Россией главного требования

Ранее УНИАН сообщал, что, в частности, Фридрих Мерц раскритиковал заявление Путина. По его словам, сначала "должно замолчать оружие", а уже потом должны проходить переговоры. "Мы ожидаем, что Москва теперь согласится на прекращение огня, которое сделает возможными реальные переговоры", - сказал он.

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Отреагировал и спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. "Даже премьер-министр Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убийства! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. Не наоборот", - подчеркнул он в своем обращении.

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