Также госсекретарь США обсудит повышение эффективности НАТО.

Государственный секретарь США Марко Рубио совершит визит в Турцию, который продлится с 14 по 16 мая. Там он примет участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран НАТО. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Во время этой встречи будут обсуждаться приоритеты безопасности Альянса, среди которых увеличение оборонных инвестиций НАТО и окончание российско-украинской войны.

"Накануне саммита НАТО в Гааге в июне этого года госсекретарь будет продвигать повестку дня президента Трампа по обеспечению того, чтобы наши члены Альянса делали свой вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО", - добавили в заявлении Госдепартамента США.

Видео дня

Мирные переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков уточнил условия для прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, переговоры должны проходить с учетом реальной ситуации и наработок диалога 2022 года.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на идею российского диктатора, который отверг предложение о 30-дневном перемирии, выдвинутое Украиной и союзниками, однако захотел прямых переговоров в Стамбуле 15 мая.

"Сначала должно замолчать оружие, а потом можно будет начать переговоры. Мы ожидаем, что Москва теперь согласится на прекращение огня, которое сделает возможными реальные переговоры", - отметил политик.

Вас также могут заинтересовать новости: