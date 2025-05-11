Узнайте, что съесть на завтрак для плоского живота / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Сертифицированный диетолог Эми Гудсон назвала 10 продуктов, которые сделают ваш живот плоским всего за несколько недель, пишет eatthis.com.

Отмечается, что данные продукты содержат клетчатку, полезные жиры, пробиотики и противовоспалительные вещества, которые помогают улучшить здоровье кишечника, регулировать аппетит и поддерживать ощущение сытости и комфорта в желудке.

Что нужно есть, чтобы был плоский живот - ТОП-10 продуктов

Вот какие продукты рекомендует эксперт:

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Ягоды. Малина, ежевика, черника и другие ягоды имеют яркие оттенки и являются сладким топпингом или десертом сами по себе. По словам Гудсон, наполненные клетчаткой и антиоксидантами, ягоды могут помочь регулировать пищеварение и уменьшить воспаление, которое способствует вздутию живота. Также их низкое содержание сахара поддерживает сбалансированный уровень сахара в крови.

Листовая зелень. Богатые водой и клетчаткой, листовые овощи, такие как шпинат и капуста, помогают предотвратить запоры и поддерживают здоровье пищеварительного тракта, объяснила диетолог.

Орехи. Горсть миндаля или грецких орехов обеспечивает клетчаткой, белком и полезными жирами, которые помогают дольше оставаться сытыми и стабилизировать уровень сахара в крови, чтобы уменьшить тягу к еде и набор веса в области живота, отметила специалист.

Яйца. По словам диетолога, это источник белка, который помогает наращивать мышечную массу и дарит чувство сытости.

Овсянка. Богата растворимой клетчаткой, которая помогает пищеварению и питает полезные кишечные бактерии, которые уменьшают вздутие живота и поддерживают здоровье обмена веществ, добавила Гудсон.

Сардины. Источник белка, жирных кислот омега-3, которые могут бороться с воспалением и способствовать метаболизму жира, в том числе вокруг живота.

Авокадо. Приносят много пользы телу, в том числе помогают получить желанный плоский живот. По словам диетолога, авокадо богаты мононенасыщенными жирами, клетчаткой и калием, помогают контролировать жир на животе, улучшают пищеварение и уменьшают задержку воды в организме.

Йогурт. Он также может быть полезен для избавления от жира на животе. Йогурт содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника, уменьшают газообразование и способствуют пищеварению, уменьшая вздутие живота, отметила Гудсон.

Лосось. Отличный источник противовоспалительных омега-3 и высококачественного белка, которые могут помочь уменьшить жир на животе и поддерживать более плоский вид с течением времени, рассказала диетолог.

Бананы. Как отметила специалист, бананы богаты калием, который помогает сбалансировать натрий и уменьшить задержку воды, облегчая вздутие живота. Они также содержат пребиотические волокна, которые питают полезные кишечные бактерии и поддерживают здоровье пищеварительной системы.

Напомним, ранее УНИАН писал, как быстро избавиться от жира на животе и боках.

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