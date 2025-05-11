В списке есть ягоды и яйца.

Сертифицированный диетолог Эми Гудсон назвала 10 продуктов, которые сделают ваш живот плоским всего за несколько недель, пишет eatthis.com.

Отмечается, что данные продукты содержат клетчатку, полезные жиры, пробиотики и противовоспалительные вещества, которые помогают улучшить здоровье кишечника, регулировать аппетит и поддерживать ощущение сытости и комфорта в желудке.

Что нужно есть, чтобы был плоский живот - ТОП-10 продуктов

Вот какие продукты рекомендует эксперт:

Видео дня

Ягоды. Малина, ежевика, черника и другие ягоды имеют яркие оттенки и являются сладким топпингом или десертом сами по себе. По словам Гудсон, наполненные клетчаткой и антиоксидантами, ягоды могут помочь регулировать пищеварение и уменьшить воспаление, которое способствует вздутию живота. Также их низкое содержание сахара поддерживает сбалансированный уровень сахара в крови.

Листовая зелень. Богатые водой и клетчаткой, листовые овощи, такие как шпинат и капуста, помогают предотвратить запоры и поддерживают здоровье пищеварительного тракта, объяснила диетолог.

Орехи. Горсть миндаля или грецких орехов обеспечивает клетчаткой, белком и полезными жирами, которые помогают дольше оставаться сытыми и стабилизировать уровень сахара в крови, чтобы уменьшить тягу к еде и набор веса в области живота, отметила специалист.

Яйца. По словам диетолога, это источник белка, который помогает наращивать мышечную массу и дарит чувство сытости.

Овсянка. Богата растворимой клетчаткой, которая помогает пищеварению и питает полезные кишечные бактерии, которые уменьшают вздутие живота и поддерживают здоровье обмена веществ, добавила Гудсон.

Сардины. Источник белка, жирных кислот омега-3, которые могут бороться с воспалением и способствовать метаболизму жира, в том числе вокруг живота.

Авокадо. Приносят много пользы телу, в том числе помогают получить желанный плоский живот. По словам диетолога, авокадо богаты мононенасыщенными жирами, клетчаткой и калием, помогают контролировать жир на животе, улучшают пищеварение и уменьшают задержку воды в организме.

Йогурт. Он также может быть полезен для избавления от жира на животе. Йогурт содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника, уменьшают газообразование и способствуют пищеварению, уменьшая вздутие живота, отметила Гудсон.

Лосось. Отличный источник противовоспалительных омега-3 и высококачественного белка, которые могут помочь уменьшить жир на животе и поддерживать более плоский вид с течением времени, рассказала диетолог.

Бананы. Как отметила специалист, бананы богаты калием, который помогает сбалансировать натрий и уменьшить задержку воды, облегчая вздутие живота. Они также содержат пребиотические волокна, которые питают полезные кишечные бактерии и поддерживают здоровье пищеварительной системы.

Напомним, ранее УНИАН писал, как быстро избавиться от жира на животе и боках.

Вас также могут заинтересовать новости: