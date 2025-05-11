Поступающие будут допущены к испытаниям только в случае успешного прохождения экзамена, сообщил заместитель министра.

В этом году для поступающих в аспирантуру введут отдельный вступительный экзамен по методологии научных исследований в форме внешнего независимого оценивания, сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Зеркалу недели.

По его словам, будущие аспиранты будут создавать централизованные электронные кабинеты и в случае успешного прохождения экзамена будут допущены к вступительным испытаниям в учреждениях высшего образования.

"Является ли это стопроцентным барьером против коррупции при поступлении в аспирантуру? Нет. На уровне заведений, к сожалению, могут и дальше отбирать, условно говоря, своих, но этот механизм точно лучше, чем тот, который работал до сих пор", - подчеркнул чиновник.

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Он сообщил, что в этом году, как и в прошлом, дневная форма обучения в аспирантуре будет только по государственному заказу.

"Если человек хочет поступать на контракт, он может выбрать заочную форму. Будут распределяться бюджетные места в аспирантуре по отраслям и определенным объективным критериям. Количество мест в каждом заведении будет зависеть от того, какие есть публикации сотрудников, возможности для обеспечения научного руководства, какие были в прошлом защиты диссертаций", - добавил Винницкий.

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Как сообщал ранее УНИАН, в Украине взлетит стоимость обучения в вузах. По данным представителя МОН, если в прошлом году стоимость обучения на контракте в среднем составляла 35-38 тысяч гривен в год, то уже в этом году ожидается, что стоимость будет достигать под 50 тысяч гривен. Отмечается, что примерно столько же государство тратит на обучение студентов бюджетной формы.

Кроме того, стало известно, что Кабинет Министров Украины изменил правила подготовки для аспирантов и докторантов: с этого года для них предусмотрен обязательный экзамен по украинскому и иностранному языкам на третьем курсе. Заместитель министра образования Михаил Винницкий пояснил, что сейчас появилась потребность в определенной проверке, что такие люди действительно являются аспирантами, что они проходят образовательную составляющую в аспирантуре, что они пишут статьи, продолжают работать над своей диссертацией, проводят исследования.

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