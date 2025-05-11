Некоторые слишком распространенные ошибки могут серьезно повлиять на срок службы вашего телефона или планшета.

Некоторые достаточно распространенные ошибки при зарядке телефона или планшета могут серьезно сократить срок службы вашего устройства, а также создают риск для безопасности вашего дома. И дело не только в необходимости использования неповрежденного кабеля или качественного блока зарядки. Портал MarthaStewart предупреждает о 10 важных ошибках во время зарядки, которые могут убить ваше устройство.

1. Никогда не используйте поврежденные или изношенные кабели для зарядки

При первых признаках поломки или изнашивания ваш кабель для зарядки следует выбросить и заменить. По словам Ника Барбера, соучредителя Prepaid Electricity, "изношенные кабели повышают риск поражения электрическим током, перегрева или возгорания".

2. Не оставляйте устройства подключенными к сети на ночь

"Современные устройства отключают зарядку, когда аккумулятор полностью заряжен, но если подключать их каждую ночь, аккумулятор постоянно подвергается воздействию тепла и энергии", — объясняет он. "Это может привести к постепенному ухудшению производительности и срока службы аккумулятора".

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3. Избегайте перегрузки розеток

"Перегрузка розеток может привести к перегреву проводов, что приведет к опасности возгорания", — предупреждает электрик Дэниел Мок. Он рекомендует использовать несколько розеток или (иногда) удлинители, если вам нужно зарядить несколько устройств одновременно. Просто убедитесь, что розетки рассчитаны на электрическую нагрузку вашего устройства.

4. Не используйте постоянно удлинители

"Удлинители предназначены для временного использования. Использование их ежедневно, особенно для устройств с высоким потреблением, таких как ноутбуки, повышает риск перегрева и возгорания", - объясняет Барбер. Вместо этого попробуйте найти безопасную настенную розетку для вашего устройства.

5. Никогда не используйте кабели неоригинальных производителей

"Эти более дешевые альтернативы могут не иметь важных функций безопасности, таких как защита от перенапряжения и регулировка напряжения. Это может привести к нестабильному напряжению, перегреву или даже электрическим возгораниям", - предупреждает Барбер.

6. Не игнорируйте признаки перегрева

Все, что горячее на ощупь, следует немедленно отключать от сети. "Это признак либо неисправности проводки, либо несовместимости устройства и зарядного устройства", — объясняет Барбер.

7. Не оставляйте зарядные устройства под одеялом

"Ткани задерживают тепло и приводят к перегреву аккумулятора телефона, предупреждает президент Product Air Heating & Cooling Сергей Николин.

Это также касается оставления зарядных устройств на обитых креслах, диванах и т. д. "Зарядка генерирует тепло, а мягкие поверхности не обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха", — объясняет Барбер.

8. Избегайте чрезмерного использования устройства во время зарядки

"Интенсивное использование (например, игры) во время зарядки генерирует больше тепла и быстрее изнашивает аккумулятор", — объясняет Джоэл Уортингтон, президент Mr. Electric.

9. Не оставляйте технику заряжаться на солнце или в машине

"Солнечное тепло очень быстро накапливается в герметичном пространстве, и зарядка также производит тепло", — объясняет Барбер. Когда эти два фактора сочетаются, это может создать нагрузку на аккумулятор, что приведет к неисправности или возгоранию.

10. Не заряжайте свои устройства рядом с водой

Случайные брызги могут вызвать удар током или повреждение, предупреждает Уоррингтон. Поскольку электричество проводит через воду, воздействие может нанести серьезный вред. Зарядку следует проводить только на сухих поверхностях.

Ранее УНИАН рассказывал про три ситуации, когда ставить телефон на зарядку категорически нельзя.

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