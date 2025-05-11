Зеркала в лифтах устанавливают не просто так.

В основном все многоэтажные дома имеют лифты. Некоторые из них являются изысканными и стеклянными, благодаря чему можно видеть внешний мир, но большинство лифтов все же являются маленькими, "закрытыми коробками" с зеркалами на стенах. Однако многих людей интересует вопрос, почему же в лифтах устанавливают зеркала. Об этом пишет IFLScience.

Как объяснили в материале, есть несколько причин, почему производители размещают зеркала внутри. Оказалось, что это связано с безопасностью и удобством пользования. Также одна из причин, почему в лифте есть зеркало, заключается в том, чтобы человек не чувствовал слишком сильную замкнутость в этой "маленькой коробке".

"Клаустрофобия в лифте - очень распространенная проблема для многих людей. Небольшое пространство, нехватка воздуха, невозможность видеть, что происходит в механизме - все это факторы, которые способствуют возникновению тревоги в ограниченном пространстве, от которой у нас потеют ладони и ускоряется сердцебиение. Наличие зеркала в лифте помогает уменьшить эту тревогу. Оно придает лифту ощущение большего пространства, делая его менее тесным и маленьким, помогая избежать ощущения замкнутости", - говорится в сообщении британского поставщика лифтов Gartec.

Видео дня

Еще одной причиной установки зеркал в лифтах является безопасность. Благодаря зеркалу, вы можете видеть весь лифт, поэтому можете заметить любые признаки кражи или нападения. Также зеркала помогают людям с инвалидностью, особенно в лифтах, которые являются малыми.

"Человеку на кресле колесном нужно видеть пространство позади себя, чтобы иметь возможность развернуться в кабине лифта, поэтому зеркала в задней части лифта способствуют этому", - пояснили в компании Stannah Lifts.

Кроме того, зеркала хорошо отвлекают внимание во время поездки, а также позволяют людям смотреть куда-то, кроме пола.

"Зеркала также служат полезным отвлекающим фактором, чтобы сокращать время в лифте, делая поездку короче и сводя к минимуму ощущение скуки и клаустрофобии", - подчеркнули в Simplex Elevators.

Другие интересные материалы

Ранее были названы 10 вещей, которые нельзя оставлять в авто в жару. В этот перечень вошли аптечка первой помощи, солнцезащитный крем, лекарства, очки и другие предметы.

Также стало известно, что нельзя делать с телефоном во время зарядки. По словам экспертов, такие ошибки могут серьезно сократить срок службы вашего устройства, а также создают риск для безопасности вашего дома.

Вас также могут заинтересовать новости: