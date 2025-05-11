Православный праздник сегодня в народе получил название Рябиновка, а его приметы связаны с рябиной.

12 мая православные вспоминают святителя Епифания, который был епископом на Кипре, и преподобного Амфилохия Почаевского. Также в эту дату - день тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Епифания. Какой сегодня православный праздник по старому календарю, приметы и предостережения дня - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата по новому календарю

Епифаний жил в IV веке, в Финикии. Однажды он наблюдал сцену, как местный монах отдал нищему свою одежду. Епифаний был поражен таким милосердием и попросил монаха рассказать о его вере и о Христе. В скором времени Епифаний и сам крестился и стал монахом. В монастыре он следил за библиотекой и сам переписывал книги, а в скором времени обрел дар чудотворения. Но славы не хотел, поэтому ушел жить от людей подальше - в пустыню.

Там ему пришлось побывать в плену у разбойников - один из них стал учеником Епифания и принял монашество, и вместе они сбежали из плена и основали обитель. Жители одного из кипрских городов, Саламин, пожелали видеть Епифания своим епископом. Тот согласился, но исключительно из послушания.

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Святителя пригласили в Константинополь, на суд над Иоанном Златоустом. Но Епифаний отказался участвовать в этом, так как посчитал незаконным. Умер святитель по пути домой из Константинополя. До нашего времени сохранились некоторые его работы по богословию.

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

12 мая (29 апреля) в старом церковном календаре вспоминают девять мучеников в Кызице, погибших за веру в III веке - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

О чем просят в молитвах святого и чего нельзя делать в этот день

Святителя Епифания просят об исцелении от различных болезней, защитить от зла и помочь в посевных работах.

В народе день прозвали Епифанов, Рябиновка - в это время на рябине как раз появлялись нежные цветочки. Это дерево еще со старых времен считается магическим - защищает от несчастья, пожаров, поэтому его часто сажали возле дома.

По народным приметам в Епифанов день нужно чем-то помочь нуждающимся - добро вернется в двойном размере, а, чтобы в доме поселилась любовь и удача, следует что-то надеть красного цвета. Незамужним девушкам в этот день советуют найти рябину и попросить у нее хорошего жениха.

В церкви сегодня, как и в любой другой день, действует запрет на ругань, споры, нельзя желать зла, завидовать, отказываться помочь. Грехом считается лень, уныние.

Народные приметы дня не советуют брать в руки острые предметы, так как можно пораниться, а также нужно держаться подальше от огня. Рассказывать о своих планах сегодня - тоже плохая идея. Одно из суеверий предостерегает женщин надевать одежду черного цвета - это к одиночеству или вдовству.

Кроме рябины, в этот день также почитают белые кувшинки, которые появлялись на пруду. Но принести в дом эти красивые цветы - дурная примета, которая грозит неприятностями и бедами.

Кто отмечает день ангела 12 мая

Именины сегодня у Денисов, Иванов, Петров, Семенов и Федоров, а по старому календарю - у Артемов, Василиев и Иванов.

Приметы 12 мая - что сулит погода

На Рябиновку наблюдали за рябиной - по ней предсказывали погоду и урожай:

если дерево уже зацвело - будет тепло и пора сеять лен;

в лесу много рябины - к дождливой осени;

пасмурно утром - летом будет много дождей.

Если сегодня летает много майских жуков, то август будет очень сухим.

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