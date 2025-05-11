Также премьер-министр Британии получил особенный подарок от заведения.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил ресторан крымскотатарской кухни во время своего визита в Киев. Соответствующее видео заведение опубликовало в соцсети.

"Премьер Министр Великобритании господин Кир Стармер был в Мусафире", - написали под видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Стармер здоровается с работниками заведения, которые, в свою очередь, подарили ему декоративную тарелку.

В комментариях под заметкой заведение рассказало, что премьер-министр Британии попробовал янтыки, чебуреки и мясо.

Отмечается, что сеть ресторанов принадлежит семье, которая перевезла свой бизнес из крымского Бахчисарая в 2015 году.

Визит Стармера в Украину - что известно

Как писал УНИАН, 10 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с другими европейскими лидерами прибыли в Киев.

Во время пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с Коалицией желающих Стармер заявил, что США и Великобритания усилят помощь Украине, если Путин откажется прекратить огонь. По его словам, Великобритания вместе с Трампом заставят Россию сесть за стол переговоров.

Также Стармер отметил, что Великобритания работает над восстановлением авиасообщения с Украиной. Он отметил, что британские эксперты работают на местах для того, чтобы "поддержать восстановление авиасообщения с Украиной, как только будет достигнуто прекращение огня".

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