Теперь достаточно будет ввести пароль от сети один раз, после чего к Wi-Fi подключатся все устройства вашей экосистемы Apple.

Помимо переработок интерфейса в духе visionOS с прозрачными стеклянными эффектами и, возможно, круглыми иконками, Apple готовит и менее заметные, но полезные функции в iOS 19. Например, синхронизацию общественных Wi-Fi по всей экосистеме устройств.

Об этом рассказал Марк Гурман в свежем выпуске своей рассылки Power On на Bloomberg. Суть простая, но удобная до безобразия: если вы ввели пароль для подключения к Wi-Fi, скажем, в гостинице или спортзале на iPhone, то iPad и Mac автоматически получат доступ к этой сети.

Это делает Apple-экосистему ещё более цельной, и это именно та мелочь, которая по-настоящему улучшает повседневный опыт. Приехал в новый офис, подключился на телефоне, открыл ноутбук - и ты уже в интернете.

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На Apple Worldwide Developers Conference в следующем месяце Apple покажет и другие фишки. Например, ожидается Apple Intelligence, набор ИИ-инструментов и апгрейдов для Siri. Кое-что из запланированного, вроде персонализированной Siri, появится не раньше iOS 19.4, то есть уже в следующем месяце.

Ранее мы рассказывали, что в Европе в ответ на "пошлины Трампа" предложили сделать платными обновления iOS. 10 центов за это могли бы принести много денег для Европы, говорит главы МИД Германии.

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