Глава Кремля отказывается от прекращения огня и требует продолжить переговоры в Стамбуле.

То, что сделает президент США Дональд Трамп в рамках переговоров о завершении войны в Украине на данном этапе, имеет решающее значение, и он может пойти по любому пути, пишет BBC.

Как отметили в издании, американский лидер может решить, что президент России Владимир Путин просто "водит его за нос, находя один предлог за другим, чтобы не соглашаться на прекращение огня".

Или же Трамп окажет главе Кремля "дипломатическую поддержку" и "надавит на Украину, чтобы она села за стол переговоров в Стамбуле и выслушала требования Москвы", независимо от того, будет ли достигнуто перемирие к 12 мая, задались вопросом в BBC.

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Напоминается, что 9 мая посольство США в Киеве предупредило американских граждан о том, что существует "значительный риск воздушных атак в ближайшие дни".

При этом указывается, что одна из самых серьезных угроз заключается в том, что Кремль может вновь применить баллистическую ракету "Орешник", которая, как утверждают в России, "непобедима".

"Теперь главный вопрос - каковы будут дальнейшие действия Трампа, и развитие событий может пойти в любую сторону", - акцентировали в издании.

Переговоры о завершении войны: условия Украины и России

Напомним, 10 мая после саммита "Коалиции желающих" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с европейскими странами и США договорились о прекращении огня с 12 мая на 30 дней: "Мы вместе требуем этого от России".

Украинский лидер подтвердил, что после того, как прекращения огня будет достигнуто, Украина готова к встречам и переговорам "в любом формате".

Однако, президент РФ Владимир Путин отклонил предложение о прекращении огня и выдвинул по сути очередной ультиматум: продолжить переговоры в Стамбуле, которые были прерваны в конце 2022 года.

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