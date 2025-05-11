В то же время глава министерства иностранных дел Франции подчеркнул, что для начала переговоров необходимо полное прекращение огня на фронте.

Европа должна быть участником переговоров между Украиной и Россией, которые могут состояться 15 мая в Стамбуле (Турция). Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире Radio France, вспоминая о заявлении президента РФ Владимира Путина о готовности к прямым переговорам.

"Вчера в Киеве мы стали свидетелями исторического момента, когда был сделан решительный шаг к миру в Украине. Единодушный призыв европейцев и украинцев, при поддержке американцев, к безусловному 30-дневному прекращению огня, начиная с понедельника, побудил Владимира Путина двигаться в правильном направлении. Это хорошо, и мы готовы, начиная со следующего четверга, начать дискуссии, которые приведут к длительному миру в Украине", - отметил политик.

В то же время Барро подчеркнул, что для начала переговоров должен прекратиться огонь.

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"Вы не ведете переговоры под бомбами или беспилотниками. Последний раз мы делали это в Стамбуле в 2022 году, и это закончилось неудачей. Это не остановило Владимира Путина от резни в Буче, которая ужаснула всю планету. Поэтому да, мы за мирные переговоры, но сначала - прекращение огня", - подчеркнул министр.

По словам дипломата, если не будет достигнуто прекращение огня, тогда Европа и США усилят давление на российского диктатора.

"Мы имеем возможность ввести массированные санкции, которые будут иметь разрушительное влияние на российскую экономику. Санкции, наложенные европейцами на российскую экономику за последние три года, уже стоили Владимиру Путину 400 миллиардов евро, или трехлетний военный бюджет", - объяснил он.

Возможные переговоры в Стамбуле - что известно

Напомним, во время своего выступления 11 мая российский диктатор Владимир Путин сделал новые заявления относительно войны против Украины. В частности он отклонил предложение Украины и союзников полностью прекратить огонь и настоял на продолжении начатых переговоров в Турции в 2022 году.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал предложение Путина о переговорах в Стамбуле. По его словам, сначала должно "замолчать оружие, а потом можно будет начать переговоры".

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